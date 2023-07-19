Скончался актер и режиссер Владимир Баранов
Заслуженный артист РСФСР Владимир Баранов, с 1994 по 2017 годы руководивший Шадринским государственным драмтеатром, скончался сегодня на 73-м году жизни.
- После продолжительной болезни ушел из жизни талантливый актер, почти полвека отдавший сцене, замечательный педагог, вырастивший не одно поколение театралов, почетный гражданин города, - говорится в сообщении театра.
Выпускник Иркутского театрального училища, он работал в Казахстане, Якутии, Майкопе и Ижевске, на сцене шадрингской драмы он сыграл более 130 ролей и поставил три десятка спектаклей как режиссер. 22 года он руководил молодежной театральной студии.
- Сколько шадринских молодых ребят однажды повстречав Владимира Олеговича выбрали творческий путь. В каждом юном артисте он оставил частичку своей души, - вспоминают в городском комитете по молодежной политике.
Прощание с Владимиром Барановым состоится 21 июля в Воскресенском храме на Комсомольской с 11.30, в 12.00 - церковная панихида.