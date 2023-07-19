Скончался актер и режиссер Владимир Баранов

Заслуженный артист РСФСР Владимир Баранов , с 1994 по 2017 годы руководивший Шадринским государственным драмтеатром, скончался сегодня на 73-м году жизни.

- После продолжительной болезни ушел из жизни талантливый актер, почти полвека отдавший сцене, замечательный педагог, вырастивший не одно поколение театралов, почетный гражданин города, - говорится в сообщении театра.

Выпускник Иркутского театрального училища, он работал в Казахстане, Якутии, Майкопе и Ижевске, на сцене шадрингской драмы он сыграл более 130 ролей и поставил три десятка спектаклей как режиссер. 22 года он руководил молодежной театральной студии.