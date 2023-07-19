Козловский потребовал рубль моральной компенсации за ложный донос

Актер Данила Козловский потребовал через суд взыскать с главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина 1 рубль в качестве моральной компенсации за распространение порочащих сведений. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Весной 2023 года Бородин написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации армии РФ. Общественник утверждал, что актер публично высказался против проведения спецоперации России на Украине и призывал выходить на митинги. Сам же Козловский объяснил, что фраза о митингах была сказана при объяснении актерской задачи «на съемочной площадке исторического сериала про революцию, перед актерами массовых сцен, на сцене пикета».

При этом в начале июня Бородин потребовал МВД проверить обвинения Козловского уже в свой адрес и наказать актера за заведомо ложный донос. Он уверяет, что не распространял неправдивую информацию об актере. По его словам, вся информация с осуждением Козловского СВО есть в соцсетях артиста.