Федор Добронравов рассказал о том, почему всегда улыбается
Федор Добронравов рассказал о том, почему всегда улыбается, а недавно отметивший 90-летие Станислав Любшин признался, чего больше всего на свете боится.
Оба актера приняли участие в Международном кинофестивале семейного и детского кино, причем киноветеран Любшин возглавлял жюри основного конкурса. Ну а смеялся больше всех, как всегда, Федор Добронравов.
- Независимо от того, плохо мне или хорошо, я улыбаюсь и смеюсь, даже когда мне бывает очень больно физически, - рассказал актер. - Ну а почему я должен грустить? Я жив, жена жива-здорова, дети и внуки - тоже. И у сыновей в карьере все складывается замечательно. А на то, что происходит вокруг, я все равно повлиять ни в какую сторону не могу.
Вспомнил Добронравов и конкретный случай, произошедший с ним недавно, когда он проходил сложный и довольно болезненный массаж:
- Массажистка меня предупредила, что будет больно, и не обманула. А я во время процедуры смеялся во весь голос, чем очень удивил медиков, которые уверяли, что никогда раньше такой реакции от пациентов не видели. Мол, плакали, кричали от боли, матерились - это было, но никогда не хохотали в голос. Массажистка сказала, что теперь будет советовать всем пациентам так реагировать на боль.
Станислав Любшин боли не боится. Как и многого другого.
- Я не боюсь смерти, не боюсь конфликтов, войн, эпидемий, - перечислил 90-летний актер. - Опасаюсь только остаться беспомощным и обездвиженным. Поэтому в последние годы стал очень заботиться о своем здоровье. Не хочу стать обузой для своих родных и близких. Да и пожить хочу подольше. Хочется побить рекорд долгожительства коллег Владимира Зельдина и Владимира Этуша!