Федор Добронравов рассказал о том, почему всегда улыбается

- Массажистка меня предупредила, что будет больно, и не обманула. А я во время процедуры смеялся во весь голос, чем очень удивил медиков, которые уверяли, что никогда раньше такой реакции от пациентов не видели. Мол, плакали, кричали от боли, матерились - это было, но никогда не хохотали в голос. Массажистка сказала, что теперь будет советовать всем пациентам так реагировать на боль.