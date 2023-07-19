Как в молодости выглядела Вера Сотникова

Сегодня, 19 июля, российская актриса театра и кино Вера Сотникова отмечает день рождения. По такому случаю "Рамблер" решил вспомнить, как артистка выглядела в молодости.

После окончания школы Сотникова отправилась в Москву, чтобы поступить на филологический факультет МГУ, однако она поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ, где руководителем ее курса был Олег Ефремов.

И уже на следующий год после окончания, Сотникова снялась в своем первом фильме – художественной социальной драме "Признать виновным". Затем у артистки были роли в таких картинках, как "Мертвые души", "Курьер", "Битва трех королей", "Захочу – полюблю" и еще во многих других. Последнее появления Веры Сотниковой на экране состоялось в мини сериале "Восьмой участок" в 2022 году.

Если говорить о личной жизни актрисы, то у нее было много мужчин, поскольку, по словам Сотниковой, она часто влюблялась. Однако в официальном браке артистка состояла всего раз. Единственным супругом Веры Сотниковой стал Юрий Никольский. Мужчина говорил ей, что работает реставратором, однако позже выяснилось, что он зарабатывает уборкой улиц и тщательно скрывал этот факт.

Несмотря на то, что их отношения довольно быстро закончились разводом, в паре появился на свет сын Ян. Ян Никольский отучился на кондитера во Франции, а затем стал поваром в одном из ресторанов Звенигорода. Молодой человек уже давно сам стал отцом, он воспитывает двух сыновей.