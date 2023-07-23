5 лучших ролей Дэниэла Рэдклиффа, кроме Гарри Поттера

Фильмы о Гарри Поттере — одновременно успех и проклятие для Дэниэла Рэдклиффа. Всю свою карьеру он пытается отмыться от амплуа хорошего мальчика и доказать миру, что он способен на большее.

Сегодня, 23 июля, Дэниэл Рэдклифф празднует свой день рождения. Знаменитости исполняется 34 года. В честь этого рассказываем про лучшие роли актера, которые помогли ему показать свои актерские способности за пределами магического мира, в материале "Рамблера".

Видео дня

"Человек — швейцарский нож" (2016)

Кадр из фильма "Человек — швейцарский нож"

В этой необычной комедии-драме Рэдклифф изображает труп по имени Мэнни, который дружит с человеком, оказавшимся в затруднительном положении. Эта нетрадиционная роль позволяет Рэдклиффу проявить свою многогранность и телесность. В фильме он оживляет безжизненного персонажа в проникновенной и юмористической манере.

"Убей своих любимых" (2013)

Кадр из фильма "Убей своих любимых"

В биографической драме Рэдклифф бросает вызов самому себе, сыграв культового американского поэта Аллена Гинзберга. Играя роль, актеру удалось передать сложности характера Гинзберга и показать его путь самопознания.

"Женщина в черном" (2012)

Дэниэл Рэдклифф попробовал преуспеть и в напряженных, драматических ролях. В психологическом триллере "Женщина в черном" режиссера Джеймса Уоткинса он играет Артура Киппса, молодого адвоката, преследуемого мстительным духом в маленькой деревне. События фильма разворачиваются в XIX веке.

Кстати, это первая роль актера после саги о волшебниках.

"Джунгли" (2017)

"Джунгли" — основанный на реальной истории фильм про выживание в диких условиях. Рэдклифф исполнил в нем роль молодого искателя приключений по имени Йосси Гинзберг, который оказывается в затруднительном положении в тропических лесах Амазонки.

"Рога" (2013)

Кадр из фильма "Рога"