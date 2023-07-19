5 актеров, которые не могут смотреть собственные фильмы

Несмотря на невероятно отыгранные роли, некоторые актеры отказываются пересматривать фильмы с собственным участием. Одним оказывается сложно воспринимать себя на экране, а другим — просто неинтересно смотреть на новый образ ради развлечения.

© Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

Подробнее об актерах, которые не пересматривают свои фильмы, — в материале "Рамблера".

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Хоакин Феникс

Хоакин Феникс обладает удивительной способностью перевоплощаться. Но когда речь заходит о том, чтобы посмотреть на свою актерскую игру, Фениксу становится попросту неинтересно. По словам актера, он еще недостаточно созрел для того, чтобы учиться на собственных ошибках. Единственные работы, для которых он сделал исключение, — "Мастер" и "Она". Причем первую картину его заставил посмотреть ее режиссер — Пол Томас Андерсон.

Риз Уизерспун

Актриса Риз Уизерспун сделала впечатляющую карьеру, играя невероятно остроумных и обаятельных женщин. Однако, по словам Уизерспун, она никогда не смотрит свои фильмы и не может наслаждаться ими как обычный зритель. Актриса заявила, что если бы она решила посмотреть эти картины, то возненавидела бы себя на экране. Пусть лучше героинь Риз с их сложным характером лицезреют другие.

Мэгги Смит

Кадр из фильма " Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II"

Мэгги Смит — одна из самых известных британских актрис, чьи героини всегда оказываются очень влиятельными женщинами. При этом она избегает смотреть фильмы со своим участием в кино. Самокритика не позволяет актрисе видеть собственное исполнение на экране. Смит снимается исключительно ради искусства, и ей необязательно наблюдать за собой со стороны.

Джонни Депп

Джонни Депп не один раз признавался в интервью, что его работа ограничивается только рамками съемок. Он не переносит свои яркие образы в реальную жизнь. Роли навсегда остаются в его сердце, но Депп предпочитает не переосмысливать их.

Анджелина Джоли