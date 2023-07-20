Умерла актриса из "Похождений бравого солдата Швейка" Бибиан Целлер
Ушла из жизни Бибиан Целлер, австрийская актриса кино, театра и ТВ - фрау Паливец из "Похождений бравого солдата Швейка" 1972 года.
Целлер дебютировала на экранах в начале 50-х, отметившись далее внушительной фильмографией: "Ведьма" Ушицки 1954-го, "Месяц в деревне" по Тургеневу, "Сон в летнюю ночь" 1968-го, сериалы "Место преступления" и "Криминальный кроссворд", "Тайна гробницы", "Четыре женщины и одни похороны".
Как передает Wien, актриса ушла в возрасте 95 лет в Вене. Причина не названа.
Целлер родилась в 1928 году под Веной. На сцене - с 1948-го. Дважды была замужем - за коллегами. Ее дети также ушли в кинобизнес: дочь - актриса, сын - режиссер и оператор.