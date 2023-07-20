Ушел из жизни актер Голубков, сыгравший японца в «Республике ШКИД»

В возрасте 73 лет ушел из жизни актер театра и кино Вячеслав Голубков, известный по роли японца в «Республике ШКИД». Об этом в четверг, 20 июля, сообщили в пресс-службе Новомосковского театра драмы.

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— Похороны состоятся в Санкт-Петербурге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и почитателям артиста, всем, кто его помнил и знал. Светлая память! — говорится в сообществе театра в социальной сети «Вконтакте».

Голубков родился 4 ноября 1949 года. Будучи школьником он посещал театральный кружок, после чего решил связать свою жизнь с искусством.

В девятом классе успешно прошел пробы на роль японца в картине Геннадия Полоки «Республика ШКИД». Как отмечали коллеги по съемкам, с ролью Голубков справился блестяще.