Умерла актриса Джозефин Чаплин, дочь Чарли Чаплина

Скончалась Джози Чаплин, Джозефин Ханна Чаплин, дочь Чарли Чаплина.

© Российская Газета

Джози была отлично известна нашему зрителю - на ее счету работа в нескольких легендарных лентах: "Четверо против кардинала" и "Четыре мушкетера Шарло", где она сыграла Констанс, Мэй из "Кентерберийских рассказов" Пазолини, "Расследования комиссара Мегрэ" и, наконец, картина отца "Графиня из Гонконга" - с Брандо и Лорен.

Джози, одна из одиннадцати детей Чаплина, отошла в Париже на 75-м году жизни. Об этом сообщила ее семья.