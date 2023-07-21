Умерла актриса Джозефин Чаплин, дочь Чарли Чаплина
Скончалась Джози Чаплин, Джозефин Ханна Чаплин, дочь Чарли Чаплина.
Джози была отлично известна нашему зрителю - на ее счету работа в нескольких легендарных лентах: "Четверо против кардинала" и "Четыре мушкетера Шарло", где она сыграла Констанс, Мэй из "Кентерберийских рассказов" Пазолини, "Расследования комиссара Мегрэ" и, наконец, картина отца "Графиня из Гонконга" - с Брандо и Лорен.
Джози, одна из одиннадцати детей Чаплина, отошла в Париже на 75-м году жизни. Об этом сообщила ее семья.
Джозефин родилась в Санта-Монике 28 марта 1943 года, она была третьим (из восьми) ребенком Чарли и его четвертой жены, актрисы Уны О'Нил, дочери писателя Юджина О'Нила. Помимо съемок в кино, Джози управляла делами офиса семьи Чаплин в Париже, время от времени попадая в разного рода причудливые истории. Трижды была замужем, в том числе за французским актером Морисом Роне (до его смерти в 1983-м).