Леди Гага отказалась от своего настоящего имени на съемках «Джокера 2»

«Чувствовалось, что она хочет разделить свое сценическое амплуа певицы от своей героини в фильме. Она не отзывалась на имя Гага. А в какой-то момент перестала откликаться на свое настоящее имя Стефани. Кто-то из съемочной группы потом сказал мне, что она была бы благодарна, если бы мы все называли ее во время съемок просто Ли. Что мы и делали. Ей, кстати, очень понравилось, что мы согласились выполнить ее просьбу», — поделился Шер.