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Леди Гага отказалась от своего настоящего имени на съемках «Джокера 2»

Певица и актриса Леди Гага отказалась от своего настоящего имени на время съемок второй части «Джокера». Об этом рассказал оператор фильма Лоуренс Шер в интервью для подкаста «The Trenches Talk».

Леди Гага отказалась от своего настоящего имени на съемках «Джокера 2»
© Газета.Ru

Отвечая на вопрос о том, как ему работалось с Леди Гага, Шер заявил, что «никогда не встречался с Леди Гагой на съемочной площадке», потому что певица все время была в своем образе Харли Квинн.

«Чувствовалось, что она хочет разделить свое сценическое амплуа певицы от своей героини в фильме. Она не отзывалась на имя Гага. А в какой-то момент перестала откликаться на свое настоящее имя Стефани. Кто-то из съемочной группы потом сказал мне, что она была бы благодарна, если бы мы все называли ее во время съемок просто Ли. Что мы и делали. Ей, кстати, очень понравилось, что мы согласились выполнить ее просьбу», — поделился Шер.

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» должен выйти в мировой прокат осенью 2024 года. Роли Джокера и Харли Квинн в фильме исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага.

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