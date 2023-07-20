Бойега назвал худший фильм в новой трилогии «Звездных войн»

Недавно актер Джон Бойега принял участие в шоу Hot Ones Truth or Dab: Rapid Fire. Ведущие попросили исполнителя роли Финна составить рейтинг худших фильмов в трилогии сиквелов «Звездных войн».

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По мнению звезды, «Пробуждение силы» (седьмой эпизод) – худший фильм. Второе место занимает «Скайуокер. Восход» (девятый эпизод), а третье – «Последние джедаи» (восьмой эпизод). Ранее Бойега говорил, что оказался расстроен трилогией сиквелов. Актёра не устроило, что его чернокожего персонажа оттеснили на второй план в пользу белых героев.