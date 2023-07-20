Актер Джон Бойега назвал худший фильм в новой трилогии «Звездных войн»
Недавно актер Джон Бойега принял участие в шоу Hot Ones Truth or Dab: Rapid Fire. Ведущие попросили исполнителя роли Финна составить рейтинг худших фильмов в трилогии сиквелов «Звездных войн».
По мнению звезды, «Пробуждение силы» (седьмой эпизод) – худший фильм. Второе место занимает «Скайуокер. Восход» (девятый эпизод), а третье – «Последние джедаи» (восьмой эпизод). Ранее Бойега говорил, что оказался расстроен трилогией сиквелов. Актёра не устроило, что его чернокожего персонажа оттеснили на второй план в пользу белых героев.
На данный момент Disney работает над следующим фильмами во вселенной, однако участие в них Джона Бойеги крайне маловероятно. Один из фильмов снимет Шармин Обаид-Чиной («Мисс Марвел»). Картина расскажет о становлении нового Ордена Джедаев через 15 лет после событий девятого эпизода «Скайуокер. Восход».