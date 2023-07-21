Оскандалившийся Назаров лишился роли в фильме с Орейро

Оскандалившийся и покинувший Россию актёр Дмитрий Назаров, критикующий страну из-за границы, потерял ещё одну роль на Родине.

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Как сообщает портал "Абзац", он должен был сыграть главную роль в семейной комедии "Письмо Деду Морозу". Собственно, предполагалось, что ему должна была достаться роль самого Деда Мороза. Однако скандальное поведение актёра заставило создателей фильма отказаться от его услуг. Другую роль в картине должна сыграть Наталия Орейро.