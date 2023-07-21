Оскандалившийся Назаров лишился роли в фильме с Орейро

Оскандалившийся актер Дмитрий Назаров лишился роли в фильме с Наталией Орейро
Оскандалившийся и покинувший Россию актёр Дмитрий Назаров, критикующий страну из-за границы, потерял ещё одну роль на Родине.
Как сообщает портал "Абзац", он должен был сыграть главную роль в семейной комедии "Письмо Деду Морозу". Собственно, предполагалось, что ему должна была достаться роль самого Деда Мороза. Однако скандальное поведение актёра заставило создателей фильма отказаться от его услуг. Другую роль в картине должна сыграть Наталия Орейро.
Режиссёр - Кирилл Кузин ("Там, где цветёт полынь", "Сергий против нечисти", "Самый лучший фильм"). Остальной актёрский состав он раскрывать отказался, назвав его "самой большой тайной". Он добавил, что, несмотря на перестановки в касте, проект развивается и, вероятно, выйдет в 2025 году.
Ранее Назаров был уволен из МХТ имени Чехова вместе с супругой Ольгой Васильевой, а также лишился роли Кисы Воробьянинова в новой версии "12 стульев". Сейчас он живёт с женой во Франции и пишет русофобские сатирические вирши.