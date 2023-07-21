Сэмюэл Л. Джексон объяснил, что помешало ему получить «Оскар»

Сэмюэл Л. Джексон заявил, что неудачный монтаж фильма «Время убивать» 1996 года помешал ему получить «Оскар». Об этом актер рассказал в интервью для Vulture.

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По мнению звезды, его работа в драме Джоэла Шумахера имела все шансы принести ему заветную золотую статуэтку в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Джексон посетовал, что итоговый монтаж фильма лишил его персонажа ряда важных сцен, в которых актер вложил много сил.

«Там были важные для понимания мотивации моего героя эпизоды, которые по итогу просто вырезали. Когда я посмотрел фильм, то подумал «какого черта?» Думаю, что если бы не эти монтажные решения, я бы мог получить «Оскар», — заявил Джексон.

«Время убивать» — судебная драма с Мэттью Макконахи и Сандрой Буллок в главных ролях. Сэмюэл Л. Джексон сыграл роль отца девочки, которую изнасиловала и едва не убила группа бандитов. Отчаявшись найти справедливость в зале суда, отец ребенка совершает самосуд. Теперь он сам оказывается на скамье подсудимых, а его адвокат, роль которого сыграл Макконахи, пытается спасти мужчину от смертной казни, обличая несовершенство судебной системы и процветающий в штате расизм.