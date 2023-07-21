Как Нонна Гришаева снялась в боевике с Джеки Чаном

21 июля Нонна Гришаева празднует свой день рождения. Сегодня актрисе исполнилось 52 года.

В первый раз в кино артистка сыграла в 5 лет, а в 10 она уже получила свою первую роль в театре. Популярность пришла к Нонне Гришаевой после выхода комедийного фильма "О чем говорят мужчины" в 2010 году. Среди других ее самых известных проектов — сериалы "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня".

Однако немногие знают, что актриса играла и в зарубежном кино, деля съемочную площадку с настоящими голливудскими звездами. Подробнее об этой истории рассказываем в материале "Рамблера".

В 1995 году Нонна Гришаева приняла участие в кастинге, который проходил в Москве. В гонконгский комедийный боевик "Первый удар" искали русскую девушку, которая сыграет шпионку Наташу. Гришаеву в качестве претендентки на роль одобрил сам Джеки Чан, исполнивший в фильме главного персонажа. На тот момент ей было 24 года.

Кадр из фильма "Первый удар"

Съемки проходили в Гонконге, Австралии, Крыму и Москве. Как рассказывала актриса в одном из интервью, на тот момент она была на пятом месяце беременности — вместе со своим первым мужем Антоном Деровым они ждали рождения дочери Анастасии. Гришаева никому об этом не сказала и самостоятельно выполняла все необходимые трюки, за что иностранные коллеги высоко оценили ее силу воли и трудолюбие, а критики отметили ее смелость и артистизм.

"Я никогда не боялась быть смешной и некрасивой, именно поэтому я характерная артистка", — говорила о себе актриса.