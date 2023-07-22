Марго Робби сделала множество операций, чтобы стать Барби: фото до и после

Западные зрители уже вовсю наслаждаются долгожданной «Барби» на большом экране — и, конечно, многие обратили внимание на то, как роскошно выглядит исполнительница главной роли. И хотя косметолог проекта уже поделилась всеми секретами основательного бьюти-протокола Марго Робби, по Сети все равно начали гулять слухи, что актриса прибегла к помощи пластических хирургов. Так, завирусился пост специалиста по косметической медицине и блогера Даны Омари Харрелл с фото австралийской красавицы до и после преображения.

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По мнению блогера, чтобы стать похожей на культовую куклу, Марго проделала серьезную работу над своим лицом.

«Верхняя блефаропластика (особенно удаление жира под бровью), филлер под глазами или другое увеличение объема, минимальная подтяжка бровей, увеличение скул, удаление буккального жира, филлер в губах и пластика носа — уменьшение кончика и ширины ноздрей», — перечисляет Дана манипуляции, на которые актриса якобы пошла ради красоты.

Кроме того, Харрелл считает, что Робби добавила немного объема в подбородок, ведь теперь он кажется более длинным, чем на старых фотографиях актрисы. Блогер также не исключила использование ботокса в небольших дозах — «достаточно, чтобы расслабить, но недостаточно, чтобы обездвижить мышцы».