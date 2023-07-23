Пономаренко ответил на претензии вдовы брата

В конце 2022 года скончался популярный юморист Александр Пономаренко, продолжавший свой бой с онкологическим заболеванием. Его вдова Анна обвинила брата Александра, Валерия Пономаренко, в том, что тот якобы зарабатывал на родственнике и не обращал внимания на его состояние.

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В ходе эфира программы «Прямой эфир» Анна заявила, что Валерий не оказывал финансовую поддержку для лечения Александра. Кроме того, вдова считает, что он не замечал ухудшение состояния брата и только думал о том, как организовать новые концерты и заработать больше.

В ответ на обвинения, Валерий Пономаренко заявил: «Между нами действительно есть недопонимание. Если я ни на кого не настаиваю, то на меня наоборот возлагают вину за произошедшее. Я воспринимаю это философски. Я понимаю, почему так происходит. Она испытала огромный стресс».

Юморист также добавил, что такие слова Анны его глубоко задели. Однако Валерий считает, что с течением времени вдова брата осознает свою неправоту и отозвет свои обвинения.

Об уходе Александра Пономаренко стало известно 24 декабря 2022 года.