Актеры, которые спасли сериалы от провала своим участием

Не все сериалы популярны исключительно благодаря хорошему сюжету. Некоторые заслужили любовь зрителей, потому что в главных ролях сыграли невероятно талантливые актеры. Именно их харизма долгое время держит людей у экранов.

© Кадр из сериала "Оби-Ван Кеноби"

"Рамблер" рассказывает, какие актеры прославили свои сериалы.

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Дженсен Эклз и Джаред Падалеки

Первые пять сезонов "Сверхъестественного" очень радовали зрителей грамотно выстроенным сюжетом и неожиданными поворотами. Однако после проект начал провисать, о чем не раз говорили фанаты. При этом невероятное взаимодействие Дженсена Эклза и Джареда Падалеки поразило зрителей настолько, что оно стало главной фишкой сериала. Дуэт братьев на экране и лучших друзей в жизни всегда очень радовал поклонников. Зрительский интерес держался буквально на отношениях ведущих актеров. Если бы Джаред и Дженсен не были бы так харизматичны, вряд ли бы сериал продержался 15 сезонов.

Том Эллис

Малоизвестный валлийский актер Том Эллис отлично вжился в роль дьявола и стал главным плюсом сериала "Люцифер". Многие зрители считают проект достаточно посредственным, а детективную линию — скучной. В 2018 году шоу даже закрыли, однако в последний момент его взял под свое крыло Netflix.

Тем не менее, это не мешает окружающим выделять игру Тома Эллиса. Люцифер в исполнении главной звезды получился харизматичным и неоднозначным персонажем. Успех сериала во многом держится именно на Люцифере.

Юэн Макгрегор

Кадр из сериала "Оби-Ван Кеноби"

Вопреки ожиданиям, сериал "Оби-Ван Кеноби" во многом разочаровал фанатов. Даже "Мандалорец", который изначально особо не ждали, оказался куда популярнее среди зрителей. Фанаты продолжали смотреть проект не только из-за чувства ностальгии, но и благодаря актеру Юэну Макгрегору, который исполнил главную роль. Образ постаревшего и сломленного Оба-Вана отлично удался Макгрегору. Более того, в сериале ненадолго засветился Хейден Кристенсен — Дарт Вейдер из трилогии приквелов. Если бы не участие в сериале Юэна и Хейдена, поклонники вселенной "Звездных войн" остались бы куда более недовольными после просмотра.

Киллиан Мерфи

Кадр из сериала "Острые козырьки"