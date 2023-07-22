Как голливудские актеры любят разыгрывать друг друга
Актеры часто любят подшутить друг на другом как на съемочной площадке, так и в обычной жизни.
Подробнее об их любимых розыгрышах — в материале "Рамблера".
Джош Хатчерсон и Дженнифер Лоуренс
На съемках "Голодных игр" Джош Хатчерсон решил устроить своей коллеге Дженнифер жуткий розыгрыш. Он взял манекен трупа и положил его в ванную комнату Лоуренс.
"Когда Дженнифер открыла дверь, то описалась от страха. Точно не знаю. Мне только рассказывали", — вспомнил Джош в одном из интервью.
Хатчерсон не остался безнаказанным. Актриса ударила шутника ногой в висок, после чего он слег с сотрясением мозга.
Брэд Питт и Джодж Клуни
Во время работы над "Трилогией Оушена" Брэд Питт отправил съемочной группе записку якобы от имени своего коллеги Джоджа Клуни. В ней было сказано, что все на площадке обязаны называть Клуни исключительно "мистер Оушен", а также — не смотреть в глаза. После того, как Джордж узнал о розыгрыше Питта, он в качестве мести наклеил на бампер его автомобиля оскорбительные наклейки.
Леонардо Ди Каприо и Джона Хилл
Однажды во время прогулки по Нью-Йорку к Джоне Хиллу пристал возбужденный фанат, который начал его фотографировать. Все бы ничего, однако этим странным поклонником оказался Леонардо Ди Каприо — коллега Джоны по фильму "Волк с Уолл-стрит". Лео просто случайно увидел Джону на улице и решил подшутить над ним. Хилла этот розыгрыш действительно застал врасплох, однако после он засмеялся и обнял актера.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс обожают шутить друг на другом. Однажды Райан решил поздравить Блейк с днем рождения в соцсетях, однако на их совместном снимке актрису практически не было видно. В центре фото находился сам Рейнольдс. Тогда Блейк решила отомстить мужу. Уже в день рождения супруга она точно так же выложила фото в Twitter. Вот только на снимке Рейнольдс был обрезан, а почти весь кадр занимал другой знаменитый Райан.
Крис Пайн, Саймон Пегг и Бенедикт Камбербэтч
Во время съемок очередной части научно-фантастической франшизы "Звездный путь" Крис Пайн и Саймон Пегг решили разыграть своего нового коллегу Бенедикта Камбербэтча. В один из съемочных дней Пайн и Пегг убедили новичка, что он должен наносить "нейтронный крем", чтобы защититься от радиации.
"Я не просто втирал его, я размазывал целый тюбик по своему лицу", — рассказал Бенедикт.
Однако "нейтронныйкрем" на самом деле был обычным лосьоном для тела. Оказалось, что актеры точно так же разыгрывали и других своих коллег: Зои Салдану, Закари Куинто, Антона Ельчина, Джона Чо.