От рака умерла актриса из "Тени" и "Гринча" Мартина Танге
23 июля в Люббеке скончалась Мартина Танге. Об этом сообщает NOS.
Танге была актрисой театра, кино и ТВ, артистка озвучания и дубляжа (бельгийская версия "Гринча", например), но в первую очередь - популярнейшей фламандской телеведущей, "лицом" программы новостей VRT Journaal - на протяжении более чем сорока лет.
В конце 2011-го у артистки диагностировали рак груди, и она надолго пропала с экранов - этого требовали операция и длительная реабилитация. После болезнь вернулась.
Танге родилась в 1955 году в Беллеме. Карьеру начала в 23 года. Помимо прочего сыграла в "Тени" с Микки Рурком - драмеди про вымышленного бельгийского маньяка Лебека.