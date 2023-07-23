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От рака умерла актриса из "Тени" и "Гринча" Мартина Танге

23 июля в Люббеке скончалась Мартина Танге. Об этом сообщает NOS.

От рака умерла актриса из "Тени" и "Гринча" Мартина Танге
© Российская Газета

Танге была актрисой театра, кино и ТВ, артистка озвучания и дубляжа (бельгийская версия "Гринча", например), но в первую очередь - популярнейшей фламандской телеведущей, "лицом" программы новостей VRT Journaal - на протяжении более чем сорока лет.

В конце 2011-го у артистки диагностировали рак груди, и она надолго пропала с экранов - этого требовали операция и длительная реабилитация. После болезнь вернулась.

Танге родилась в 1955 году в Беллеме. Карьеру начала в 23 года. Помимо прочего сыграла в "Тени" с Микки Рурком - драмеди про вымышленного бельгийского маньяка Лебека.