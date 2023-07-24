Личный тренер Марго Робби рассказал о ее подготовке к роли Барби

Личный тренер Дэвид Хиггинс рассказал о занятиях Марго Робби, которые помогли ей подготовиться к роли Барби в одноименном фильме. Его слова приводит издание Daily Mail.

© Lenta.ru

По словам Хиггинса, чтобы получить тело, как у Барби, Робби на протяжении всего производства картины занималась пилатесом и силовыми тренировками с отягощением. Также ей пришлось много времени уделять танцам, чтобы отработать хореографические эпизоды в фильме.

Хиггинс скорректировал диету Робби, исключив из нее фастфуд, полуфабрикаты и обработанную пищу. Помимо этого, по его совету, артистка практиковала интервальное голодание по системе 16:8.

При этом, как отметил фитнес-тренер, главная задача актрисы заключалась в том, чтобы стать более гибкой и улучшить свое самочувствие, так как именно «это обычно и транслируется на камеру».