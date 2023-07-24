5 злодеек, которые затмили главных героев в фильмах

Злодейкам из фильмов в нашей подборке удалось выйти на первый план благодаря безупречной актерской игре, обаянию и харизме.

© Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

Неудивительно, что многие зрители во время просмотра так проникались этими персонажами, что начинали сопереживать им больше, чем добрякам.

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Подробнее о злодейках, которые навсегда остались в сердцах киноманов – в материале "Рамблера".

Энни Уилкс, "Мизери", 1990

Кадр из фильма Мизери

В экранизации одноименного романа Стивена Кинга Кэти Бэйтс исполнила роль Энни Уилкс – женщины, которая спасла писателя, попавшего в автокатастрофу. Поначалу Уилкс кажется миловидной и заботливой, но по ходу развития сюжета становится очевидно, что героиня одержима. Будучи ярой фанаткой писателя, который попал в ее ловушку, Энни не намерена отпускать его просто так.

За этот фильм Бэйтс удостоилась "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль".

Милдред Рэтчед, "Пролетая над гнездом кукушки", 1975

Медсестра Милдред Рэтчед, в которую мастерски перевоплотилась Луиза Флетчер, заведует отделением психиатрической клиники. Рэтчед отличают строгость, хладнокровие и одержимость распорядком. Внезапно у Милдред появляется противник – бывший заключенный, который не намерен следовать правилам лечебницы. Однако Рэтчед не готова отдать ему бразды правления.

Эми Эллиотт-Данн, "Исчезнувшая", 2014

Розамунд Пайк, которая, кстати, была номинирована на "Оскар" за роль Эми, исполнила роль расчетливой психопатки. Ее героиня готова пойти на самые чудовищные поступки, лишь бы отомстить мужу. Во многом девушкой движет эгоцентризм, желание постоянно быть в центре внимания людей даже тогда, когда ее физически нет рядом.

Серлина Ксат, "Люди в черном – 2", 2002

Кадр из фильма "Люди в черном – 2"

Лара Флинн Бойл в образе Серлины стала олицетворением настоящего зла. Серлине чужды эмпатия и другие светлые чувства, поэтому для нее ничего не стоит пойти по головам ради воплощения своих самых устрашающих целей. Ксат настолько беспощадна, что даже ее союзники неизменно оказываются униженными.

Агата Транчбулл, "Матильда", 1996