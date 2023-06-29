3 сериала, где злодей харизматичнее героя

Иногда зрители сопереживают злодеям намного сильнее, чем обычным положительным персонажам. Их истории бывают более глубокими, а характеры прописаны интереснее.

© Кадр из сериала "Ганнибал"

"Рамблер" делится подборкой трех сериалов с харизматичными злодеями.

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"Ганнибал" (2013-2015)

Одаренный профайлер Уилл Грэм отлично считывает чувства других людей, в том числе психопатов. Вместе с ФБР он находится в поисках серийного убийцы. Чтобы дело завершилось успешно, Уилл обращается за помощью к доктору Ганнибалу Лектору — уважаемому психиатру и эксперту в области криминальной психологии. Однако оказывается, что доктор Лектор весьма не так прост. Он — убийца-каннибал, который отлично пользуется интеллектом и харизмой, чтобы скрыть свою истинную природу. Образ злодея, который выступает в роли протагониста, дополняют элегантные костюмы и пугающие кулинарные навыки.

Мадс Миккельсен, исполнитель главной роли, выиграл несколько премий за свою роль. Да и сам актер далеко не в первый раз играет злодея — у него это отлично получается.

Количество сезонов: 3

"Во все тяжкие" (2008-2013)

Уолтер Уайт работает учителем химии. Его зарплата настолько маленькая, что приходится подрабатывать на автомойке и даже мыть машины своих учеников. Однажды Уолтер узнает, что он болен раком, и решает уйти во все тяжкие — начать изготавливать метамфетамин. С каждой серией герой все больше увязает в этом деле. Он превращается в настоящего наркобарона, который готов идти по головам. Несмотря на то, что действия героя сложно одобрить, наблюдать за его историей увлекательно.

Сериал получил множество наград, а исполнитель главной роли Брайан Крэнстон выиграл четыре премии "Эмми". Вот что значит — харизма!

Количество сезонов: 5

"Шерлок" (2010-2017)

Кадр из сериала "Шерлок"

По сюжету эксцентричный гений Шерлок Холмс и военный врач Джон Ватсон вместе расследуют запутанные преступления на улицах современного Лондона. Им часто мешает невероятно харизматичный злодей Джим Мориарти в исполнении Эндрю Скотта.

Но Мориарти не единственный яркий антагонист сериала. В одном из эпизодов также встречается Ирэн Адлер — коварная возлюбленная Холмса, которая успешно сбивала его с верного пути.