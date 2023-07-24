Актриса Ирина Пегова показала, как кардинально хочет сменить имидж
Актриса Ирина Пегова с новой прической устроила фотосессию для кинопроб.
Актриса Ирина Пегова показала, как кардинально хочет изменить имидж. Артистка примерила новый для себя образ, устроила фотосессию и поделилась результатом с подписчиками в соцсетях.
«Фотки с кинопроб. Поняла, что хочу такой цвет волос и короткие волосы», — отметила звезда.
Фолловеры знаменитости неоднозначно отреагировали на ее стремление к переменам: «Вы в любых образах просто красавица», «Ой нет, старая-престарая в этом образе. Ваш естевенный образ намного милее и симпатичнее», «Просто тетя будет. Без шика! Не надо ни стричь, ни в темный тон уходить», «По мне, самый лучший образ», «Так теряется харизма ваша», «Вам очень идет такая прическа и цвет волос», «Абсолютно не старит, а наоборот — очень даже идет», «Не слушайте никого, делайте, как вам нравится».
Ирина Пегова была замужем за коллегой Дмитрием Орловым, они поженились в 2005 году, а через шесть лет решили расстаться. Актриса признавалась, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Однако знаменитость никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с дочерью. Татьяна проводит время с отцом столько, сколько захочет, периодически девушка делится снимками с родителем в соцсетях.