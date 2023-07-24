Пегова показала, как кардинально хочет сменить имидж

Актриса Ирина Пегова с новой прической устроила фотосессию для кинопроб.

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Актриса Ирина Пегова показала, как кардинально хочет изменить имидж. Артистка примерила новый для себя образ, устроила фотосессию и поделилась результатом с подписчиками в соцсетях.

«Фотки с кинопроб. Поняла, что хочу такой цвет волос и короткие волосы», — отметила звезда.

Фолловеры знаменитости неоднозначно отреагировали на ее стремление к переменам: «Вы в любых образах просто красавица», «Ой нет, старая-престарая в этом образе. Ваш естевенный образ намного милее и симпатичнее», «Просто тетя будет. Без шика! Не надо ни стричь, ни в темный тон уходить», «По мне, самый лучший образ», «Так теряется харизма ваша», «Вам очень идет такая прическа и цвет волос», «Абсолютно не старит, а наоборот — очень даже идет», «Не слушайте никого, делайте, как вам нравится».