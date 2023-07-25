Умер звезда мексиканской "мыльной оперы" "Роза Гваделупе"

25 июля ушел из жизни Альфонсо Итурральде, мексиканский актер кино, сериалов и теленовелл - в первую очередь артист был известен по "мыльным операм". В частности - хиту "Роза Гваделупе".

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Альфонсо Итурральде родился в 1948 году в Юкатане. Всего на счету артиста, начиная с дебюта в середине 70-х, десятки проектов - "Бессердечная", "Возлюбленный", "Возлюбленное сердце", "Влюбиться в Рамона", "Во имя любви", "Любовь без грима", "Всегда буду любить тебя", "Время любить", "Подаяния любви", "Мои любимые соседи", легендарная новелла "Бианка Видаль", "Бурлеск".

О кончине 73-летнего артиста, серьезной телезвезды 90-х, сообщила в своих аккаунтах Национальная ассоциация актеров. Без указания причин и обстоятельств.