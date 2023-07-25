Подготовка Марго Робби к роли Барби: танцы, пилатес и тренировки

Подготовка Марго Робби к роли Барби: танцы, пилатес и интенсивные тренировки
Личный тренер Марго Робби, Дэвид Хиггинс, поделился деталями ее подготовки к роли Барби в одноименном фильме. Чтобы достичь идеального тела куклы, актриса занималась пилатесом, танцами и высокоинтенсивным тренингом.
Согласно словам Хиггинса, Марго Робби активно занималась пилатесом и силовыми тренировками с отягощением на протяжении всего процесса съемок. Она также посвящала много времени танцам, чтобы отработать хореографические эпизоды фильма.
Для достижения желаемых результатов, тренер скорректировал диету Робби, убрав из нее фастфуд, полуфабрикаты и обработанную пищу. По его совету, актриса также использовала метод интервального голодания по системе 16:8.
Однако главная цель подготовки Марго Робби заключалась в улучшении гибкости и общего самочувствия, так как именно это важно при работе перед камерой.
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