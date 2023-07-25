Не только Даша Букина: 3 интересных роли Натальи Бочкаревой

Сегодня, 25 июля, отмечает день рождения актриса театра и кино Наталья Бочкарева. Многие знают ее по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе". Однако это далеко не единственная работа актрисы. "Рамблер" расскажет об интересных фильмах и сериалах, в которых снялась Наталья Бочкарева.

"Квартал"

Кадр из фильма "Квартал"

В телефильме "Квартал" Наталья Бочкарева исполнила роль супруги главного героя. По сюжету, ранее успешный предприниматель потерял свой бизнес, дом, квартиру, а затем на него завели уголовное дело. На фоне случившегося мужчина и его семья вынуждены переехать в один из самых бедных районов Санкт-Петербурга. Новая жизнь заставляет главного героя все переосмыслить и начать сначала.

"Мегаджунглис"

Кадр из фильма "Мегаджунглис"

В фильме 2010 года актриса Наталья Бочкарева предстала в неожиданном для зрителей образе. Артистка исполнила роль мамы семейства львов Львины Львичи.

Семья ее героини живет в сказочном лесу и отличается от других его обитателей яркими нарядами и надменной манерой общения. Однажды они собираются организовать бал моды, однако на мероприятии появляется охотник, который ловит зверей, чтобы сделать сафари.

"Две девицы на мели"

Кадр из сериала "Две девицы на мели"

Это российский ремейк популярного американского ситкома. Главные роли в адаптации исполнили Ольга Картункова и Алевтина Тукан. К сериалу присоединилась и Наталья Бочкарева. По сюжету, провинциалка Ольга и дочь миллиардера Марго, которая лишилась своего состояния, работают официантками в одном кафе и думают о собственном прибыльном бизнесе. На пути к своей мечте с девушками происходят смешные ситуации.