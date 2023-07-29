Актерские пары, которые поженились после совместных съемок

Романы работе не такая уж редкость, причем не важно, где вы работаете - в офисе или на съемочной площадке.

© Кадр из фильма "Джильи"

"Рамблер" рассказывает, какие актеры и актрисы познакомились во время съемок, влюбились друг в друга и решили создать семьи.

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Том Харди и Шарлотта Райли

Когда Шарлотта подошла к Тому с вопросом, что он планирует после съемок, она успела пожалеть о своем решении, но было уже поздно. Кстати, до начала съемок Шарлотта не успела почитать "Грозовой перевал", и краткое содержание за чашкой чая ей пересказывал Том. Фильм вышел в 2009 году, а в 2011 Том сделал предложение. Но свадьба состоялась лишь в 2014 году, Шарлотта не хотела торопить события. А сейчас они воспитывают двоих сыновей.

Кит Хэрингтон и Роуз Лесли

"Игра престолов" - сериал, ставший культовым, а Джон Сноу и Игритт за пределами съемочной площадки стали парой. Кстати, недавно появилась информация о том, что Роуз и Кит ждут второго ребенка.

Райан Гослинг и Ева Мендес

Работа в фильме "Место под соснами" стала судьбоносной для Райана Гослинга и Евы Мендес. Их роман начался в 2011 году и продолжается до сих пор. Правда узаконили они свои отношения только в 2022 году, но это не помешало дважды стать родителями. Свою личную жизнь они предпочитают не выносить публику и берегут свои отношения.

Эштон Кутчер и Мила Кунис

Кадр из сериала "Шоу 70-х"

Мила и Эштон были партнерами в сериале "Шоу 70-х", который выходил в конце 1990-х. Не смотря на то что о сценарию у них были романтические чувства, изначально их личные отношения не сложились. Миле было 14 лет, Эштону - 19, со временем они подружились, но до любви было еще очень далеко. Дружить они не перестали, но только в 2011 году они стали встречаться чаще, чем обычные друзья. К тому моменту Эштон развелся с Деми Мур, а в 2013 году женился на Миле Кунис. Сейчас они считаются одной из самых крепких пар Голливуда и воспитывают двоих детей.

Бен Аффлек и Джей Ло