Актерские пары, которые поженились после совместных съемок
Романы работе не такая уж редкость, причем не важно, где вы работаете - в офисе или на съемочной площадке.
"Рамблер" рассказывает, какие актеры и актрисы познакомились во время съемок, влюбились друг в друга и решили создать семьи.
Том Харди и Шарлотта Райли
Когда Шарлотта подошла к Тому с вопросом, что он планирует после съемок, она успела пожалеть о своем решении, но было уже поздно. Кстати, до начала съемок Шарлотта не успела почитать "Грозовой перевал", и краткое содержание за чашкой чая ей пересказывал Том. Фильм вышел в 2009 году, а в 2011 Том сделал предложение. Но свадьба состоялась лишь в 2014 году, Шарлотта не хотела торопить события. А сейчас они воспитывают двоих сыновей.
Кит Хэрингтон и Роуз Лесли
"Игра престолов" - сериал, ставший культовым, а Джон Сноу и Игритт за пределами съемочной площадки стали парой. Кстати, недавно появилась информация о том, что Роуз и Кит ждут второго ребенка.
Райан Гослинг и Ева Мендес
Работа в фильме "Место под соснами" стала судьбоносной для Райана Гослинга и Евы Мендес. Их роман начался в 2011 году и продолжается до сих пор. Правда узаконили они свои отношения только в 2022 году, но это не помешало дважды стать родителями. Свою личную жизнь они предпочитают не выносить публику и берегут свои отношения.
Эштон Кутчер и Мила Кунис
Мила и Эштон были партнерами в сериале "Шоу 70-х", который выходил в конце 1990-х. Не смотря на то что о сценарию у них были романтические чувства, изначально их личные отношения не сложились. Миле было 14 лет, Эштону - 19, со временем они подружились, но до любви было еще очень далеко. Дружить они не перестали, но только в 2011 году они стали встречаться чаще, чем обычные друзья. К тому моменту Эштон развелся с Деми Мур, а в 2013 году женился на Миле Кунис. Сейчас они считаются одной из самых крепких пар Голливуда и воспитывают двоих детей.
Бен Аффлек и Джей Ло
Они познакомились на съемках фильма "Джильи". Их пара смотрелась настолько гармонично, что журналисты немедленно прозвали их Беннифер. Казалось бы, все идет к свадьбе, и вот уже на пальце Джей Ло появилось кольцо с огромным камнем от Бена Аффлека. Но в итоге торжество было отменено и пара распалась. Должны были пройти еще двадцать лет, прежде чем Дженнифер и Бен воссоединились и обрадовали всех фанатов долгожданной свадьбой. Теперь все по-настоящему!