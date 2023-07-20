Не главная, но лучшая: что посмотреть с Эммой Томпсон

Известность британской актрисе Эмме Томпсон принесли телесериалы "Тутти Фрутти" и "Фортуна войны" в 1987 году, а в кино успешной оказалась роль в фильме "Верзила", вышедшем в 1989 году. Но любить Эмму Томпсон можно и нужно не только за главные роли.

"Рамблер" предлагает подборку фильмов с Эммой Томпсон, которые стоит еще раз пересмотреть только ради актрисы.

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"Джуниор", 1994

Вообще-то фильм получил не самые прекрасные отзывы. Шварценеггер в роли беременного мужчины и в комедийном амплуа смотрится действительно странно, ведь его привыкли в образах прямо противоположных, но Эмма Томпсон здесь хорошо, как и всегда.

Кадр из фильма "Реальная любовь"

В этом фильме главных ролей нет, все истории развиваются параллельно и лишь отчасти связаны между собой. Эмма Томпсон здесь играет маму, которая с головой ушла в заботы о детях, в то время как ее муж увлекся молодой сотрудницей.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Эмма Томпсон в этом фильме загримирована так, что ее невозможно узнать, но играет она от этого не хуже, наблюдать за ней интересно. Профессор Сивилла Трелони в исполнении актрисы получилась трогательной и смелой. Также она появляется в фильмах франшизы - "Гарри Поттер и Орден Феникса" и "Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2".

Кадр из фильма "Люди в черном 3"

В этом фильме у Эммы Томпсон не так много экранного времени, как хотелось бы ее фанатам, но роль харизматичного руководителя всей организации ей очень идет. Также актрису можно увидеть в спин-оффе "Люди в черном: Интернэшнл" 2019 года.

Кадр из фильма "Красавица и Чудовище"

Еще один фильм, в котором Эмма Томпсон встречается с Эммой Уотсон, которая прославилась благодаря роли Гермионы Грейнджер в культовой саге о Гарри Поттере. На этот раз Эмма Уотсон исполняет роль красавицы Бэлль, а Эмма Томпсон - экономки Беатрис Поттс. Образ, созданный актрисой, внешне отличается от того, который зрители видели в мультфильме, но тем интересней смотреть кино.

"Круэлла", 2021

Кадр из фильма "Круэлла"