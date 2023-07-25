Что стало с детьми-близнецами из фильма "Няньки"

Почти 30 лет назад на экраны вышел фильм "Няньки". Нянек сыграли близнецы Дэвид и Питер Пол. Питер уже долгое время работает телеведущим и ведет блог, а Дэвид, талантливый фотограф, скончался в 2020 году.

© Кадр из фильма "Няньки"

Роли детей-близнецов исполнили Кристиан и Джозеф Казинс. Читайте в материале "Рамблера", как сложились их судьбы.

В этому году братьям исполнилось 40 лет. В детстве они часто снимались в самых разных фильма, среди которых "Пришельцы", "Зубастики 3", "Детсадовский полицейский" и многие другие. Актерская карьера Кристиана закончилась на "Няньках", а Джозеф успел сняться еще в двух проектах. Стоит отметить, что близнецы часто играли одну роль на двоих, однако в "Няньках" у каждого была своя.

Одни считают, что братья закончили актерскую карьеру из-за запрета родителей, другие уверены, что это было личным решением мальчиков.

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