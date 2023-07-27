Лили Коллинз сыграет в фильме о карманной куколке на волне успеха "Барби"

Компания Mattel, воодушевленная успехом фильма "Барби" уже вовсю работает над новым проектом. На этот раз фильм будут снимать про игрушку Polly Pocket - карманную куколку, выпущенную на рынок в 80-х. Главную роль сыграет Лили Коллинз.

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Последний проект актрисы - гламурно-незамысловатый сериал "Эмили в Париже" был заморожен из-за забастовки сценаристов (хотя Эмили должна была перебраться в Рим.

Как сообщает Variety, сценаристом и режиссером нового проекта стала Лина Данэм ("Девочки", "Кэтрин по прозвищу Птичка"), она же выступит в роли режиссера. Сможет ли она повторить путь Греты Гервиг и стать самой успешной женщиной-режиссером, покажет время, но неопределенное, ведь сроки начала съемок пока не могут быть обозначены хоть сколько-нибудь точно.