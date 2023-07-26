В соцсетях заметили сходство звезды «Пищеблока» с Гарри Поттером

Пользователи соцсетей заметили сходство звезды сериала «Пищеблок» Петра Натарова с Дэниэлом Рэдклиффом, исполнившим роль Гарри Поттера в одноименной культовой франшизе. Своим мнением они поделились под постом российского актера в Telegram.

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На своем канале Натаров показал себя в новом образе — юноша примерил очки и белую рубашку в комплекте с серой жилеткой.

«Как думаете, какого персонажа я мог бы сыграть в таком виде?» — обратился он с вопросом к подписчикам.

В ответ многие указали на сходство Натарова с Рэдклиффом, который ранее заявил, что не планирует сниматься в ремейке «Гарри Поттера». Английский актер играет главную роль в сериале «Чудотворцы», четвертый сезон которого сейчас выходит на «Кинопоиске».

Петр Натаров — 16-летний актер, исполняющий главную роль в «Пищеблоке». Сериал, снятый по мотивам романа Алексея Иванова, стал первой большой работой юноши в кино.

Первый сезон «Пищеблока» вышел на «Кинопоиске» в мае 2021 года, а премьера второго прошла 8 июля 2023-го.