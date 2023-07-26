Самойленко: «Зрителя интересуют человеческие отношения»

На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Счастье не за горами» с Евгением Сидихиным, Зоей Бербер и Александром Самойленко в главных ролях. В центре сюжета — история матери и ее взрослых детей, которые ждут возвращения из тюрьмы главы семейства. Съемки 16-серийной мелодрамы проходили в горах Башкирии. В интервью «Газете.Ru» Самойленко рассказал о продюсировании проекта, экстремальной работе оператора и нелюбви к ролям положительных персонажей.

— Вы вели производство сериала «Счастье не за горами» от начала и до конца, почти все время присутствуя на съемочной площадке. Почему решили полностью отдаться этому проекту, что вас в нем привлекло?

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— Во-первых, это мой продюсерский проект, а во-вторых — он был сложным, мне хотелось ничего не упустить. Я также играл в нем одну из главных ролей. Не то чтобы я был там с утра до вечера, но довольно-таки интенсивно все контролировал.

— Интересно ли вам было играть Илью, отчима главных героев? Можно ли назвать его отрицательным героем?

— Да, отрицательные роли играть интересно. Точно интереснее, чем положительных и «сладких» героев. Но чисто отрицательных персонажей, на мой взгляд, не бывает: в каждом есть что-то человеческое. Любой человек многогранен, его черты можно трактовать по-разному. Нельзя сказать, что мой герой абсолютно отрицательный персонаж — он любит женщину, приемного сына. Абсолютное зло в нем отсутствует, он намного сложнее.

— На киносайтах сериал обозначен как мелодрама. Можно ли однозначно отнести его к этому жанру — или это все же еще и детектив?

— По большому счету, в основе любого фильма и сериала лежит мелодрама. Человеческие отношения интересуют зрителей в первую очередь. Мы попытались сделать историю одной семьи сложнее. Здесь и криминал, и большое количество флешбэков, которые уводят нас в историю взаимоотношений семьи, и так далее.

— Насколько сложно было подбирать персонажей на главные роли?

— Всегда сложно выбрать конкретного актера, если нет стопроцентного попадания. В нашем случае сразу было понятно, что главные роли сыграют Зоя Бербер и Александр Голубев. Остальных мы пытались выбрать — это оказалось непросто, постоянно были сомнения.

— Важна ли была выносливость актеров для съемок в горах?

— О выносливости мы, конечно, думали, но это не было решающим фактором: актеров можно было заменить каскадерами.

— Интересовались ли вы альпинизмом ранее? Пришлось ли вам пробовать что-то новое благодаря этому проекту?

— Я, честно, никогда не интересовался альпинизмом. Особо и не участвовал в трюковых сценах. Конечно, я начал изучать эту тему, но не могу сказать, что достиг в ней каких-то высот.

— Появилось ли у вас желание заняться альпинизмом после участия в этом проекте?

— Нет (смеется). Это очень тяжело, надо по-настоящему влюбиться в горы, во всю эту романтику. Я, наверное, не настолько романтичный человек.

— Ради красивых кадров оператора-постановщика Николая Смирнова спустили со скалы в альпинистской обвязке с камерой в руках. Почему оператор решился на такие риски и не использовал дрон?

— Дроном можно снять только какие-то виды, трюки, а Коля снимал полноценную сцену с актерами. Для него самого был интересен тот экстрим, он с удовольствием это делал. Не было такого, что Колю заставляли, и он думал, что его жизнь в опасности. Конечно, мы его десять раз страховали, это не было суперэкстримом, грозящим какими-то плохими последствиями.

— Среди актеров были дети, которые в том числе снимались ночью. Как они переносили непростые условия съемок?

— Актеры Ева Ляпина и Леша Инамов, которые сыграли детей героя Александра Голубева, — прекрасные детки. Они провели с нами все четыре месяца, снимались практически от начала до конца, исполнили большие роли. Еще были детки, которые играли взрослых героев в раннем возрасте. Все прошло нормально, они — профессиональные артисты. Конечно, ночью даже взрослым сложно сниматься, а детям — тем более. Но им очень нравился процесс, они с удовольствием этим занимались.

— Ранее вы уже сотрудничали с режиссером Ольгой Субботиной в театре и кино, но в качестве продюсера взаимодействовали с ней впервые. Почему вы решили предложить сценарий именно ей? Каким получился этот опыт работы с Ольгой?

— Сначала сериал должен был снимать другой режиссер, но мы с ним расстались. Мы с Олей до этого не работали в кино в качестве режиссера и продюсера: я снимался у нее только в одной картине как актер. И мы делали когда-то спектакль, где я также был актером. Ну вот, мы попытались, это была наша первая такая совместная работа. Есть свои плюсы, свои минусы. В принципе, считаю, что мы сняли достойное кино. Я доволен.

— Скоро также выйдет комедия «За Палыча» с вашим участием. Кого вы в ней играете, какой по характеру ваш персонаж?

— Я играю зятя главного героя в исполнении Сергея Шакурова. Мой персонаж — бывший мэр, выгнанный с работы взяточник. Это немножко сказочка с простым сюжетом — веселая, смешная. Надеюсь, что она понравится зрителю.

— Расскажите о работе с режиссером фильма — Андреем Богатыревым.

— Я считаю его очень и очень интересным режиссером. Он снял единственный за последнее время фильм про войну, который мне по-настоящему понравился, — «Красный призрак». Молодой парень снял эту картину и просто, и патриотично до слез, и душевно, и кинематографично. У него была идея точно так же снять про 1812 год. Но, к сожалению, ему пока не дали на проект денег. Сейчас я снимаюсь в другом фильме Андрея — «Золото Умальты».

— Как вы относитесь к тому, что многие ассоциируют вас с «Папиными дочками», несмотря на множество других ролей?

— К сожалению, с этим фактом ничего не сделаешь. Мне было бы приятнее, если бы меня ассоциировали с «Салютом-7», например, или с сериалом «Душегубы». Мне стыдиться нечего, в «Папиных дочках» я нормально играл. Да, это была роль в успешно проходящем проекте, хотя я никогда не думал, что он будет таким успешным.

— Недавно завершились съемки сериала «Папины дочки. Новые». Как вы отнеслись к идее создания этого проекта?

— С моей точки зрения, делать перезапуск этой истории — ошибка. А там посмотрим: может быть, я опять окажусь неправым, и этот проект затмит все остальные. Но мне так не кажется.

— Будете ли его смотреть?

— Я точно не планирую этого делать, но, если увижу, посмотрю 15-20 минут. У меня нет никакого осуждения этого проекта, совершенно спокойно к нему отношусь. Но, честно говоря, не считаю, что этот проект нужен. А уж тем более не вижу необходимости в нем сниматься.

— В оригинальном сериале вы должны были исполнить роль папы, но отказались от нее, потому что не верили в проект. Пожалели ли вы об этом, когда сериал «выстрелил»? Какие эмоции у вас были в тот момент?

— Я чувствовал радость за Андрюшу Леонова, с которым мы познакомились на этом проекте. Я безумно рад за него, это был его по-настоящему звездный час. Он действительно хорошо играл и болел за эту роль. Я бы, наверное, не смог работать, как он. Может быть, если бы в главной роли был я, у сериала не было бы такого успеха. Тем более что я потом сыграл папу, только в другом сериале про детей под названием «Родители». Он тоже пользовался успехом, но не так ярко прошел, потому что время другое, и он не показывался на центральных телеканалах.

— Одной из ваших заметных ролей стал руководитель полетов Валерий Шубин в фильме «Салют-7» Клима Шипенко. Посмотрели ли вы нашумевший фильм Клима «Вызов»? Какие остались впечатления?

— Я смотрел «Вызов» и считаю, что это очень хорошее кино. Сначала я боялся и не хотел идти на него в кино, потому что Клим уже снял хороший фильм про космос, а мне не хотелось видеть повтора. Но я пришел и понял, что это вообще не имеет никакого отношения к «Салюту 7» — ни по стилистике, ни по манере съемок. Это совершенно другое, очень классное и, с моей точки зрения, чуть-чуть голливудское кино. Мне очень понравились актерские работы — и Милоша Биковича, и Юли Пересильд, и Андрея Щепочкина, который врача играет. Все артисты очень хорошие.

— Хотели бы тоже сняться в космосе?