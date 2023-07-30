Что посмотреть с Киллианом Мерфи в главной роли

На прошлой неделе в мировой прокат вышел новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Американского физика, стоявшего во главе первых разработок ядерного оружия, сыграл 47-летний актер Киллиан Мерфи. Эту роль критики уже называют самой лучшей в карьере знаменитости и пророчат ему "Оскар".

Какие еще фильмы и сериалы посмотреть с участием актера, если вы восхитились его актерским мастерством в "Оппенгеймере"? Рассказываем в материале "Рамблера".

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"Ветер, который качает вереск"

Кадр из фильма "Ветер, который качает вереск"

В драме британского режиссера Кена Лоуча "Ветер, который качает вереск", вышедшей в 2006 году, Киллиан Мерфи сыграл врача Дамиена О’Донована, который оставляет свою успешную медицинскую карьеру и вместе с братом Тедди идет на войну за независимость Ирландии. Британские войска, столкнувшись с народным бунтом, останавливают кровопролитие, но в стране начинается гражданская война. Братья, которые вместе боролись за родину, оказываются по разные стороны конфликта и становятся противниками. Действие фильма разворачивается в начале XX века.

Картина с Киллианом Мерфи в главной роли получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

"Острые козырьки"

Кадр из сериала "Острые козырьки"

В сериале "Острые козырьки", выходившем с 2013 по 2022 год, рассказывается о реальных событиях, которые происходили в Англии в 1920-е годы. После Первой мировой войны многие люди оказались без средств на существование, из-за чего начали создаваться мелкие банды. Самая известная из них - "Острые козырьки" - группировка, ожесточенные участники которых вшивают себе в кепки лезвия.

Киллиан Мерфи исполнил роль бесстрашного главы банды Томаса Шелби.

"Томми — персонаж, с которым я больше всего ассоциируюсь. И я очень доволен сериалом. Это работа, которой я очень, очень горжусь. Но где он в рейтинге? Я не знаю. Я не слишком переживаю о том, что будет с моими персонажами завтра", — говорил Мерфи в интервью изданию Vulture.

"Дюнкерк"

"Оппенгеймер" — далеко не первый фильм Кристофера Нолана, в котором снялся Киллиан Мерфи. В масштабной военной драме 2017 года "Дюнкерк" актер сыграл роль спасенного из воды безымянного солдата, сражавшегося во Второй мировой войне. Англо-французская армия потерпела поражение и оказалась окружена вражескими войсками в районе Дюнкерка.

Согласно задумке режиссера, в образе персонажа Мерфи воплотился собирательный образ всех военных, которые стали жертвой посттравматического синдрома.