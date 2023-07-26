4 актера, которые сменили привычное амплуа и всех поразили

Мастерски вжившись в одну роль, многие артисты остаются в ней годами. И если некоторые до конца карьеры становятся заложниками своих персонажей, то другим удается перевоплотиться до неузнаваемости и удивить и поклонников, и кинокритиков.

© Кадр из сериала "Офис"

Чтобы предстать в новом амплуа, требуется не только талант, но и отвага – ведь когда зрители привыкают к одному образу, они вполне могут встретить перевоплощение в штыки.

Видео дня

Подробнее об актерах, которые не побоялись измениться – в материале "Рамблера".

Стив Карелл

Кадр из сериала "Пациент"

Всемирную популярность Кареллу принесла роль Майкла Скотта в ситкоме "Офис". На протяжении девяти сезонов Карелл играл роль эксцентричного и порой безбашенного босса, все больше убеждая публику в том, что комедийное амплуа – его конек. Однако оказалось, что Стив хорош не только в комедии, но и в драме. В 2022 году Карелл исполнил главную роль в драматическом сериале "Пациент". В этом проекте артист сыграл психотерапевта, который переживает тяжелую утрату.

Кунал Найяр

Кадр из сериала "Под подозрением"

Британский актер прославился на весь мир после успеха комедийного сериала "Теория большого взрыва". В ситкоме Найяр исполнил роль неуклюжего, но забавного астрофизика Раджа Кутраппали.

После закрытия сериала Кунал решил попробовать себя в новых амплуа. В частности, он сыграл в драматическом триллер "Под подозрением". К слову, его коллегой по съемкам стала Ума Турман.

Рэйчел Броснахэн

Кадр из сериала "Я – твоя женщина"

Имя Броснахэн оказалось на слуху у публики после выхода на экраны комедийного сериала "Удивительная Миссис Мейзел". Сериал неоднократно становился лауреатом "Золотого глобуса", но Броснахэн решила не останавливаться на достигнутом.

Звезда исполнила главную роль в фильме "Я – твоя женщина", ради которого изменилась до неузнаваемости. Из причудливой стендап-актрисы Рэйчел перевоплотилась в молодую мать, которой приходится скрываться из-за проступков мужа.

Обри Плаза

Кадр из сериала "Белый лотос"