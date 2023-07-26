Кевина Спейси признали невиновным в домогательствах

Лондонский суд снял все обвинения с актера Кевина Спейси по делам о сексуальных домогательствах. В девяти эпизодах, произошедших в период с 2011 по 2013 годы его обвиняли сразу четверо мужчин, пишет The Guardian. Сегодня же актер отмечает свой 64-й день рождения.

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Ранее Спейси заявил, что готов вернуться к кино сразу после того, как будет очищено его доброе имя. По данным актера, есть люди, буквально ждущие, когда он уладит все формальности.