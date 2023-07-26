В Англии Кевина Спейси признали невиновным в домогательствах
Лондонский суд снял все обвинения с актера Кевина Спейси по делам о сексуальных домогательствах. В девяти эпизодах, произошедших в период с 2011 по 2013 годы его обвиняли сразу четверо мужчин, пишет The Guardian. Сегодня же актер отмечает свой 64-й день рождения.
Ранее Спейси заявил, что готов вернуться к кино сразу после того, как будет очищено его доброе имя. По данным актера, есть люди, буквально ждущие, когда он уладит все формальности.
Это не первые обвинения в приставаниях, которые были сняты впоследствии. Они дорого обошлись Спейси: он не только был моментально уволен из "Карточного домика", что привело к падению рейтингов и закрытию шоу, но и остался должен шоураннерам 31 млн долларов.