Ермолов о востребованных киножанрах: «Людям всегда нужны герои»

ИЛЬЯ ЕРМОЛОВ

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«Разрешите обратиться» – это супергеройская экшен-комедия. Как вы думаете, насколько востребован этот жанр в современной России?

— Я думаю, что это востребованный жанр во всем мире, и в том числе в современной России, потому что людям всегда нужны герои, всегда нужно на кого-то опираться, о чем-то мечтать, хотеть стать похожими на них. Люди всегда рассчитывают на некую силу, которая может помочь им в самый сложный момент.

За рубежом есть множество фильмов «Марвел» с их супергероями. Смотрели ли вы эти фильмы? Если да, есть ли у вас любимый персонаж из этой киновселенной?

— Конечно, я смотрел фильмы «Марвел». Моя любимая трилогия на данный момент – это «Стражи галактики». Любимый персонаж – Звездный Лорд в исполнении Криса Прэтта. Еще один полюбившийся персонаж оттуда – это Енот.

Не хотели ли вы создать подобный мир, но для отечественного кинозрителя?

— Я не против, но для этого нужны большие ресурсы, большой бюджет и очень большая команда. Повторюсь, бюджет здесь – основной момент. На данный момент мы, к сожалению, не готовы на полном серьезе конкурировать, у нас нет таких бюджетов.

Согласны ли вы с мыслью, что в России мало фильмов, которые затрагивают тему супергероев? Почему так вышло и как, на ваш взгляд, показывают этих супергероев в отечественном кино?

— Опять же их мало, потому что это дорого. Да, наша индустрия только в начале пути, она развивается. Быть может, через некоторое время мы увидим много фильмов с супергероями, и нас это уже так не будет удивлять. На данный момент мы делаем первые шаги, но это все достаточно хаотичный процесс.

Если бы была возможность, какую суперспособность вы хотели бы получить?

— Я бы отключил на один день людям страх и посмотрел бы, что произойдет.

Какие трудности вы испытывали при создании фильма?

— Создание фильма – это сложный процесс. Это всегда борьба за качество. Тут очень много того, что остается за кадром. И в плане бюджета, и в плане сценария, и диалога внутри команды: и с продюсерами, и с заказчиками. Конкретно в этом проекте самая большая сложность – это его мультижанровость, соединение жанров так, чтобы это было органично. И мы попробовали рассказать про местами пошлый мир, но сделать это не пошло. Это сложная задача. Насколько это удалось, судить зрителю.

Вы рассказывали, в чем ценность работы с молодыми актерами. А какие плюсы работы, на ваш взгляд, с актерами старшего возраста?

— Они очень опытные и талантливые, поэтому работа с ними – настоящий праздник. Большая радость, если они еще и неравнодушны к проекту.

Какие фильмы и режиссеры оказали наибольшее влияние на ваше творчество? Есть ли режиссеры, которых вы ставите в пример и на кого равняетесь?

— Это Голливуд конца 90-х и начала нулевых. Это, конечно, же, Спилберг, Кэмерон, Клинт Иствуд. Это такие мастодонты, картины которых можно назвать классикой. Также это советское кино, наши выдающиеся кинематографисты – Гайдай, Рязанов, Данелия.

Как вы думаете, чего не хватает российскому кино, чтобы стать настолько же культовым, как голливудское?

— Российскому кино не хватает времени и денег, то есть мы в самом начале пути. В советское время мы конкурировали со всем миром, наши фильмы получали Оскар. У нас две советские художественные картины получили «Оскар». В разное время документальные фильмы получали эту награду. Кино было самодостаточным. Его смотрело очень большое количество людей.

Сейчас идет перестройка, так как в 90-е все заглохло. Мы заново выстраиваем этот мир и индустрию. Она зарождается сейчас на наших глазах – мы свидетели и участники. Делая каждый проект, мы повышаем свой опыт, улучшаем навыки и развиваемся.

Какие ваши проекты мы сможем увидеть в 2023–2024-х годах?