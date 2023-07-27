Умерла актриса Нина Дробышева

Умерла народная артистка РФ Нина Дробышева. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета.

21 июля актрисе исполнилось 84 года. Известно, что она длительное время боролась с болезнью.

Нина Дробышева начала сниматься в кино в 1955 году. Она сыграла роль Саши в фильме "Два капитана". Среди последних работ актрисы — "Каменный мост", "Волк", "Француз".

Кроме того, народная артистка с 1962 года служила в Театре имени Моссовета. Ее самые известные работы — роль Клеопатры и Эдит Пиаф.