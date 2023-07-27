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Умерла актриса Нина Дробышева

Умерла народная артистка РФ Нина Дробышева. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета.

Умерла актриса Нина Дробышева
© globallookpress.com

21 июля актрисе исполнилось 84 года. Известно, что она длительное время боролась с болезнью.

Нина Дробышева начала сниматься в кино в 1955 году. Она сыграла роль Саши в фильме "Два капитана". Среди последних работ актрисы — "Каменный мост", "Волк", "Француз".

Кроме того, народная артистка с 1962 года служила в Театре имени Моссовета. Ее самые известные работы — роль Клеопатры и Эдит Пиаф.

Ранее стало известно, что умерла актриса из сериала "Каменская" Лариса Маршалова.Ей было 45 лет.

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