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В хит-параде самых красивых советских актеров есть неожиданность

Все эти рейтинги эталонных кино-красавцев, конечно, условность. И в первую очередь мы любим этих артистов за таланты и самобытность. Но порой удивляемся - пять лет назад в топ-5 были Михаил Боярский, Олег Янковский, Андрей Миронов

В хит-параде самых красивых советских актеров есть неожиданность
© Российская Газета

А у нынешнего поколения киноманов уже другие герои - по подсчетам аналитиков дзен-канала "КиноВояж и не только"…

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Все 5 лидеров хит-парада 2023 - красивы, незабываемы и всегда нравились женщинам. Но этот рейтинг ценен все-таки другим - все пять его лидеров снимались в действительно стоящих фильмах. А значит, имели и хороший вкус!

И изучая новый список самых красивых мужчин советской киноиндустрии, нам, наверняка, захочется снова пересмотреть фильмы с их участием.

Напомним, пожалуй, самые знаковые.

Олег Видов

Наверное, самый известный и любимый блондин советского кино. К тому же элегантный, спортивный, умеющий лихо скакать на лошади. А еще - кидать лассо, стрелять и интригующе улыбаться незнакомкам.

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Все эти навыки пригодились Олегу Видову в фильме по роману писателя Майн Рида - "Всадник без головы". Благодаря роли Мориса он и стал знаменитым - в 1973 году.

Стоит также обратить внимание на другие его роли: Гнязя Гвидона в "Сказке о Царе Салтане" (режиссер Александр Птушко), Томлинсона в "Ватерлоо" (режиссер Сергей Бондарчук), старшего лейтенанта милиции Славина в "Джентльменах удачи" (режиссер Александр Серый).

А еще - голливудском эротическом триллере "Дикая орхидея" (режиссер Залман Кинг), где он сыграл ловеласа и ловкача Отто. И гонял на мотоцикле с персонажем Микки Рурка, но упал на крутом вираже, а потом вынужден был долго лечиться и сделать много сложных операций.

А прежде - женился на американской журналистке и уехал жить в США.

Владимир Коренев

У этого актера, моментально запоминавшегося светлым взглядом, врожденной интеллигентностью и благородными манерами, тоже была отменная спортивная подготовка. И роль, которая в одночасье сделала его звездой - Ихтиандра в "Человеке-Амфибии" - в 1962 году.

Он там и плавал, и спасал, и был загадочным добрым незнакомцем - в итоге стал на долгие годы секс-символом и романтическим героем советского кино.

Очень хорош он также в "Детях Дон-Кихота" (режиссер Евгений Карелов) - в роли старшего сына, художника Виктора. В "Детях Арбата" режиссера Андрея Эшпая - в роли отца Юрия Шарока, сериале Первого канала "Орлова и Александров (в роли режиссера Немировича-Данченко) и многих других.

Андрей Харитонов

Пожалуй, единственная неожиданность в этом рейтинге. Андрей Харитонов страстно, пылко и очень неравнодушно сыграл, можно сказать - отжег - в трехсерийной драме Николая Мащенко "Овод" по роману Этель Лилиан Войнич.

Революционный пыл, романизм, героическая натура, самоотверженный характер, трагическая смерть… Многие девушки после этого фильма, завершенного в 1980 году, плакали и вешали дома портреты актера.

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А еще стоит вспомнить его главные роли в киноверсии спектакля Театра Ленком - "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", и яркий образ моряка и повстанца Янко в "Вольном ветре". И сериал "Юнкера" (в нем он сыграл Незнанского).

И в фильме по фантастическому роману Герберта Уэллса "Человек-Невидимка"Андрей Харитонов очень хорош. Как раз этого Человека-невидимку он и сыграл, а попутно и Джонатана Гриффина.

Но большинство помнит Харитонова по фильму "Овод", даи что не любил общаться с журналистами. Мало! Актер ведь действительно - большого таланта.

Александр Абдулов

Только четвертое место актера, бывшего всенародным любимцем 70- 90-х - лишнее подтверждение постулата о том, что все рейтинги условны!

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Его роли, обаяние, шарм, задор, многогранность таланта - известны всем. И его фильмы мы постоянно пересматриваем.

Чаще всего мы помним Абдулова, наверное, по кинолентам "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Чародеи", "Самая обаятельная и привлекательная", "Десять негритят", "Формула любви", "Гений", "Убить дракона"…

Но у всех его любимые фильмы, конечно, разные…

Вячеслав Тихонов

Для каждого поколения Тихонов - свой эталон красоты, обаяния, мудрости, невозмутимости. И его место в рейтинге (хотя могли бы поднять и повыше) - тоже несомненно.

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Он - и Андрей Болконский в "Войне Мире", и учитель в "Доживём до понедельника", и Василий Панин в "Мичмане Панине", и Максим Исаев - Штирлиц в "17 мгновениях весны". Стоит пересмотреть каждый из его фильмов!

А еще актер Тихонов прекрасно читал стихи. Особенно любил Пушкина. Но за это в рейтинги уже не включают…

Актеры, Тот самый Мюнхгаузен, Сказка о царе Салтане, Человек-невидимка, Овод, Доживем до понедельника, Чародеи, Всадник без головы, Джентльмены удачи, Гений, Николай Мащенко, Василий Панин, Евгений Карелов, Олег Видов, Андрей Харитонов, Максим Исаев, Андрей Болконский, Александр Птушко, Владимир Коренев, Залман Кинг, Олег Янковский, Александр Серый, Андрей Эшпай, Сергей Бондарчук, Михаил Боярский, Герберт Уэллс, Андрей Миронов, Микки Рурк, Вячеслав Тихонов, Первый канал, Российские актеры, Эротика
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