В хит-параде самых красивых советских актеров есть неожиданность

Все эти рейтинги эталонных кино-красавцев, конечно, условность. И в первую очередь мы любим этих артистов за таланты и самобытность. Но порой удивляемся - пять лет назад в топ-5 были Михаил Боярский, Олег Янковский, Андрей Миронов…

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А у нынешнего поколения киноманов уже другие герои - по подсчетам аналитиков дзен-канала "КиноВояж и не только"…

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Все 5 лидеров хит-парада 2023 - красивы, незабываемы и всегда нравились женщинам. Но этот рейтинг ценен все-таки другим - все пять его лидеров снимались в действительно стоящих фильмах. А значит, имели и хороший вкус!

И изучая новый список самых красивых мужчин советской киноиндустрии, нам, наверняка, захочется снова пересмотреть фильмы с их участием.

Напомним, пожалуй, самые знаковые.

Олег Видов

Наверное, самый известный и любимый блондин советского кино. К тому же элегантный, спортивный, умеющий лихо скакать на лошади. А еще - кидать лассо, стрелять и интригующе улыбаться незнакомкам.

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Все эти навыки пригодились Олегу Видову в фильме по роману писателя Майн Рида - "Всадник без головы". Благодаря роли Мориса он и стал знаменитым - в 1973 году.

Стоит также обратить внимание на другие его роли: Гнязя Гвидона в "Сказке о Царе Салтане" (режиссер Александр Птушко), Томлинсона в "Ватерлоо" (режиссер Сергей Бондарчук), старшего лейтенанта милиции Славина в "Джентльменах удачи" (режиссер Александр Серый).

А еще - голливудском эротическом триллере "Дикая орхидея" (режиссер Залман Кинг), где он сыграл ловеласа и ловкача Отто. И гонял на мотоцикле с персонажем Микки Рурка, но упал на крутом вираже, а потом вынужден был долго лечиться и сделать много сложных операций.

А прежде - женился на американской журналистке и уехал жить в США.

Владимир Коренев

У этого актера, моментально запоминавшегося светлым взглядом, врожденной интеллигентностью и благородными манерами, тоже была отменная спортивная подготовка. И роль, которая в одночасье сделала его звездой - Ихтиандра в "Человеке-Амфибии" - в 1962 году.

Он там и плавал, и спасал, и был загадочным добрым незнакомцем - в итоге стал на долгие годы секс-символом и романтическим героем советского кино.

Очень хорош он также в "Детях Дон-Кихота" (режиссер Евгений Карелов) - в роли старшего сына, художника Виктора. В "Детях Арбата" режиссера Андрея Эшпая - в роли отца Юрия Шарока, сериале Первого канала "Орлова и Александров (в роли режиссера Немировича-Данченко) и многих других.

Андрей Харитонов

Пожалуй, единственная неожиданность в этом рейтинге. Андрей Харитонов страстно, пылко и очень неравнодушно сыграл, можно сказать - отжег - в трехсерийной драме Николая Мащенко "Овод" по роману Этель Лилиан Войнич.

Революционный пыл, романизм, героическая натура, самоотверженный характер, трагическая смерть… Многие девушки после этого фильма, завершенного в 1980 году, плакали и вешали дома портреты актера.

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А еще стоит вспомнить его главные роли в киноверсии спектакля Театра Ленком - "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", и яркий образ моряка и повстанца Янко в "Вольном ветре". И сериал "Юнкера" (в нем он сыграл Незнанского).

И в фильме по фантастическому роману Герберта Уэллса "Человек-Невидимка"Андрей Харитонов очень хорош. Как раз этого Человека-невидимку он и сыграл, а попутно и Джонатана Гриффина.

Но большинство помнит Харитонова по фильму "Овод", даи что не любил общаться с журналистами. Мало! Актер ведь действительно - большого таланта.

Александр Абдулов

Только четвертое место актера, бывшего всенародным любимцем 70- 90-х - лишнее подтверждение постулата о том, что все рейтинги условны!

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Его роли, обаяние, шарм, задор, многогранность таланта - известны всем. И его фильмы мы постоянно пересматриваем.

Но у всех его любимые фильмы, конечно, разные…

Вячеслав Тихонов

Для каждого поколения Тихонов - свой эталон красоты, обаяния, мудрости, невозмутимости. И его место в рейтинге (хотя могли бы поднять и повыше) - тоже несомненно.

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