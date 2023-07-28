Умерла актриса из "Санта-Барбары" Лилия Гольдони

Ушла из жизни Лилия Гольдони, американская актриса кино и ТВ. Как сообщила в соцсети ее подруга Джей Ди Соболь, артистка скончалась на 87-м году жизни в богадельне Актерского фонда в Энгвулде, Нью-Джерси. Причина не называется.

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Гольдони снималась с 50-х годов: Лейла, главная роль в "Тенях" Кассаветиса, Би, подруга главной героини из "Алиса здесь больше не живет" Скорсезе, "День саранчи", "Вторжение похитителей тел" 1978-го - в общей сложности несколько десятков кинокартин, среди которых немало важных жанровых проектов, и телесериалов. Гольдони, помимо прочего, играла в "Санта-Барбаре", "Детективе Раше", "Законе Лос-Анджелеса".

Лилия Гольдони родилась 1 октября 1936 года в Нью-Йорке. Выросла в Лос-Анджелесе. Карьеру начала как танцовщица. В 19 лет стала изучать актерское мастерство, вернулась в Нью-Йорк, где была студенткой Кассаветиса.