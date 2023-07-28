Не только Дуремар: 5 знаменитых ролей Владимира Басова

Сегодня, 28 июля, исполняется 100 лет со дня рождения режиссера, сценариста и актера, народного артиста СССР Владимира Басова. Талантливый кинематографист и блестящий комедиант, признанный мастер эпизода и невероятно харизматичный человек. Из-за карикатурной внешности многие считали его нелепым и смешным. Однако это не помешало ему завоевать любовь публики и пробиться к вершинам славы.

На счету Басова десятки режиссерских работ и множество озвученных мультфильмов. При этом миллионам зрителей он навсегда запомнился как знаменитый Дуремар из «Приключений Буратино», бравый Мышлаевский из «Дней Турбиных» и подпольный квартирный маклер Бубукин из фильма «По семейным обстоятельствам». В честь юбилея знаменитого артиста MIR24.TV вспомнил пять самых ярких ролей любимого кумира.

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«Я шагаю по Москве», 1963

Владимир Басов признавался, что изначально он и не думал становиться актером, а в кино его привела лишь тяга к режиссерскому креслу. Однако его артистическую судьбу решила случайная встреча с Георгием Данелией.

Во время съемок фильма «Я шагаю по Москве» прославленный комедиограф решил добавить в сценарий еще одного персонажа – ворчливого и философствующего полотера.

Актер, которому досталась эта роль, внезапно заболел, и Данелии пришлось срочно искать замену. По счастью, мимо съемочной площадки проходил Басов, который в этот момент занимался на студии озвучанием своей картины. Режиссер сразу же устремился к нему с просьбами о помощи.

Так, эпизодическое, но очень запоминающееся появление Басова на экране стало началом его актерской карьеры. После этой работы артист стал регулярно получать приглашения на пробы от других режиссеров.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965

Еще один запоминающийся эпизод с участием Владимира Басова увековечен в картине Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Артист сыграл сурового милиционера в новелле «Напарник». По сценарию этот герой занимается распределением задержанных хулиганов на общественно-полезные работы и произносит легендарную фразу: «Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы».

Примечательно, что во время просмотра отснятого материала худсовет посчитал кандидатуру актера сомнительной. «Не думаю, что выбор Басова правилен. Он слишком жесткий человек – типаж не тот», – отзывался тогда один из членов комиссии.

Тем не менее сцены с участием актера вырезать не стали. И несмотря на то, что его пребывание на экране составило всего несколько минут, персонаж Басова оказался одним из самых цитируемых в фильме. Слова строгого блюстителя порядка по сей день знает и повторяет при каждом удобном случае, без преувеличения, вся страна.

«Приключения Буратино», 1975

Отдельного внимания достойны перевоплощения Владимира Басова в детском кино. Актер успел создать целую галерею характерных злодеев в советских сказках. Самый запоминающийся из них – продавец волшебных пиявок Дуремар из «Приключений Буратино».

Стоит отметить, что в одноименной повести Алексея Толстого, по которой и была снята лента, у этого персонажа было «маленькое и сморщенное, как гриб-сморчок, лицо». Казалось бы, вытянутый лик Басова с большим носом и оттопыренными ушами никак не вписывался в этот образ. Однако зрители очень тепло приняли басовского Дуремара, и теперь довольно сложно представить другого артиста, который так же органично исполнял бы шутливую песенку про «дорогих пиявочек».

Не менее впечатляющими кажутся и другие сказочно-злодейские образы Владимира Басова. Среди них принц Лимон из «Чиполлино», худой волк из картины «Про красную шапочку», Стамп из «Приключений Электроника» и король Джакомон в фильме «Волшебный голос Джельсомино».

«Дни Турбиных», 1976

Басов обожал Булгакова, а пьеса «Дни Турбиных» была любимой театральной постановкой артиста с самого детства. Неудивительно, что позже он решил собственноручно экранизировать это произведение. Однако получить разрешение на такие съемки было немыслимо. Казалось, даже сама идея выпустить фильм о белой гвардии в период развитого социализма обречена на провал. Но Басову, который к тому моменту уже успел стать одним из самых успешных советских режиссеров, удалось добиться своего.

Едва получив одобрение, кинематографист сразу приступил к съемкам. «Дни Турбиных» были готовы в рекордно короткие сроки – за два с половиной месяца. Владимир Басов выступил не только в качестве режиссера и сценариста ленты, но еще и исполнил роль Виктора Мышлаевского.

К сожалению, когда картина была готова, ее показали по телевидению всего один раз. После этого фильм о белогвардейцах пролежал на полке десять лет. Лишь в конце 80-х экранизацию снова допустили до массового зрителя. Сегодня же «Дни Турбиных» называют главным режиссерским успехом Владимира Басова.

«По семейным обстоятельствам», 1978

Обменять жилье в советское время – задача не из простых. Люди, которые занимались куплей-продажей квартир, сильно рисковали, ведь по закону такие сделки были запрещены. Понаблюдать за тем, как «выкручивались» граждане Союза и проводили операции размена в обход строгого законодательства, предлагает режиссер Алексей Коренев в своем знаменитом двухсерийном фильме «По семейным обстоятельствам».