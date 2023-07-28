Марго Робби победила Райана Гослинга в спортивном состязании

Звезда «Барби» Марго Робби победила остальной каст фильма в стоянии в планке. Об этом стало известно после того, как ее личный тренер Дэвид Хиггинс опубликовал фотографию с результатами спортивного состязания.
На снимке видно, как Робби довольна результатом — она простояла в планке четыре минуты и десять секунд, проиграв только самому Хиггинсу (пять минут 32 секунды). Райан Гослинг оказался лишь на четвертом месте, выстояв три минуты и две секунды, на третьей строчке — продюсер «Барби» Дэвид Хейман (четыре минуты и одна секунда). Следом за Гослингом идут трангендерная актриса Хари Неф и муж Робби Том Акерли — две минуты 15 секунд и одна минута 36 секунд.
В комментариях поклонники Марго Робби нисколько не удивились ее отличной физической форме.
«Думаю, она управляла бы студией пилатеса так, будто это был военно-морской флот», — пошутили они.
Мировая премьера фильма «Барби» состоялась 19 июля 2023 года. В США картина вышла 21 июля. По данным Variety, в первый понедельник проката картина собрала $26 миллионов.