Названы пять российских актеров, ставших эталонами красоты

Общественная служба новостей назвала пять советских актёров, обладавших эталонной красотой. Расскажем о них подробнее.

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На первом месте в топе оказался актёр Олег Видов, запомнившийся зрителям по фильму "Всадник без головы". В своё время на него возлагали большие надежды, однако он предпочёл закончить карьеру и уехать из СССР.

Второе место в списке занял Владимир Коренев. Он получил свою известность благодаря фильму "Человек-амфибия".

Третьим эталонным красавцем зрители посчитали Андрея Харитонова, запомнившемуся по главной роли в фильме "Овод". В молодости актёр был очень обаятельным, а особый шарм ему придавала характерная загадочность.

На четвёртом месте — актёр Александр Абдулов. Зрители запомнили его по множеству работ в советском кино. Он был настоящей звездой на пике своей славы.