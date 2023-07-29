Названы пять российских актеров, ставших эталонами красоты
Общественная служба новостей назвала пять советских актёров, обладавших эталонной красотой. Расскажем о них подробнее.
На первом месте в топе оказался актёр Олег Видов, запомнившийся зрителям по фильму "Всадник без головы". В своё время на него возлагали большие надежды, однако он предпочёл закончить карьеру и уехать из СССР.
Второе место в списке занял Владимир Коренев. Он получил свою известность благодаря фильму "Человек-амфибия".
Третьим эталонным красавцем зрители посчитали Андрея Харитонова, запомнившемуся по главной роли в фильме "Овод". В молодости актёр был очень обаятельным, а особый шарм ему придавала характерная загадочность.
На четвёртом месте — актёр Александр Абдулов. Зрители запомнили его по множеству работ в советском кино. Он был настоящей звездой на пике своей славы.
И наконец, пятым красавцем стал Вячеслав Тихонов. Одна из его самых запоминающихся работ — роль Штирлица в "Семнадцатьмгновений весны".