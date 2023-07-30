Жану Рено – 75: от французского таксиста до «главного киллера» Голливуда
30 июля один из самых известных французских актеров отмечает юбилей. «Главному киллеру» Голливуда Жану Рено исполняется 75 лет.
Внушительная комплекция, грубые черты лица, пронзительный взгляд – казалось бы, актер с такими внешними данными обречен всю жизнь играть суровых амбалов и безжалостных убийц. Однако счастливчику Жану Рено удалось выйти за рамки одного избитого образа. На счету артиста целая галерея неповторимых персонажей, в числе которых не только брутальные бандиты и угрюмые одиночки, но еще и трогательные добряки, лиричные романтики и даже комичные неудачники.
Каким был путь француза на экраны? Почему он смог прославиться лишь после сорока? И какие жизненные установки помогают ему добиваться целей? Самые интересные факты биографии артиста – в материале MIR24.TV.
Ради любимого дела готов на все
Настоящее имя актера – Хуан Морено-и-Эррера Хименес. По крови он вовсе не француз, как это принято считать, а испанец. Отец и мать звезды покинули родную страну, иммигрировав в Касабланку. Там и появился на свет будущий любимчик публики. Лишь спустя несколько лет семья перебралась во Францию и осела там на долгое время. К тому моменту юный Хуан уже понимал, что хочет связать свою судьбу с актерской профессией.
Ради этой мечты парень готов был пойти на что угодно. Он получил французское гражданство, отслужив в армии, записался на актерские курсы, а потом основал небольшую театральную студию с другом. Постоянно бегал на кастинги и соглашался на смехотворные гонорары за эпизодические роли. В стремлении пробиться в мир большого кино Хуан даже сменил имя. Поначалу он представлялся продюсерам на американский манер – Джонатаном Браном, но, когда понял, что это не помогает, стал думать над более звучным псевдонимом.
«Я долго пытался переделать свою фамилию, но в конце концов я устал ломать голову и просто вычеркнул из нее все, что показалось мне лишним. Оставил только «Хуана» и «Рено». Потом перевел «Хуана» на французский язык – стал Жаном Рено».
Дружба с режиссером – это удача
Одного псевдонима для успешной актерской карьеры мало, и Жан Рено знает об этом не понаслышке. Прежде чем стать звездой экрана, он успел поработать продавцом музыкальных пластинок, таксистом и грузчиком. В ту пору скромный заработок француза составлял всего 10 долларов в день.
Переломным моментом в судьбе артиста стала встреча с молодым Люком Бессоном. Однажды режиссер предложил ему роль барабанщика в своей картине «Подземка», а в процессе работы понял, что нашел в лице неизвестного актера хорошего друга и единомышленника. С тех пор кинематографист стал приглашать обаятельного брутала во все свои фильмы. Триумфом их сотрудничества стал криминальный боевик «Леон», превративший 46-летнего Жана Рено в знаменитость мирового масштаба.
«Работать с Бессоном – удовольствие. Мне совершенно повезло, что Люк звал к себе работать. Не каждому актеру так повезет. Для актера важны люди, с которыми он работает. Думаю, что удача – встреча с важным и нужным человеком. И не потерять эти отношения», – признавался актер в одном из интервью.
Картина про киллера-одиночку оказалась не только звездным часом артиста, но стала его пропуском в Голливуд. В последующие годы Рено снялся в лентах «Миссия невыполнима», «Годзилла», «Код да Винчи», «Багровые реки» и многих других нашумевших проектах.
Главное ценность – семья и дети
Жан Рено трижды был женат. Несмотря на это, он считает себя примерным семьянином и утверждает, что никогда не изменял своим избранницам. Более того, в этих браках у актера родилось шестеро детей. И со всеми из них ему до сих пор удается поддерживать теплые отношения.
«Единственный способ не стать дураком – иметь много детей», – заявил однажды Рено и подтвердил это собственным примером.
Впервые обручиться звезде довелось, когда ему еще не было тридцати. Девушка по имени Женевьева родила ему дочь Сандру и сына Микаэля. Семейная идиллия стала рушиться, когда актеру улыбнулась удача на профессиональном поприще. В итоге этот брак распался. Второй раз Жан Рено женился на польской модели Наталье Дышкевич. С ней у артиста появились на свет сын Том и дочь Серена. Однако и эта семья не выдержала испытания славой и тяжелыми съемочными графиками.
Третьей возлюбленной француза стала экс-модель из Румынии София Борука. Невеста оказалась младше него на 24 года, но это не помешало паре с размахом отметить свадьбу. Примечательно, что шафером на торжестве выступил будущий президент Франции Николя Саркози. Спустя два года у супругов родился сын Сиело, а еще позже 63-летний Рено стал отцом в шестой раз. По признанию артиста, появление младшей дочери Дианы он ждал с особым трепетом.
Горький опыт предыдущих браков научил Рено расставлять жизненные приоритеты. Чтобы успевать проводить время с семьей и детьми, артист решил сокращать и ограничивать число проектов, в которых снимается в течение года. Впрочем, от этого количество поклонников и предложений от режиссеров у него не уменьшается.