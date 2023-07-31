Актеры, которые преодолели фобии ради роли

Актеры тоже люди, а потому, как и многие, могут страдать фобиями. Однако ради роли они часто идут на уступки — прежде всего, своему страху.

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"Рамблер" рассказывает, каким актерам пришлось столкнуться со своими главными фобиями на съемках фильма.

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Дженнифер Энистон

Кадр из фильма "Торт"

Дженнифер Энистон с детства боится с головой нырять в воду. Так вышло, что в 5 лет она случайно упала в бассейн и с трудом выбралась оттуда. Однако для роли в фильме "Торт" Энистон пришлось не просто зайти в бассейн и погрузиться под воду, но и продержаться там некоторое время. Чтобы справиться со страхом, актрисе понадобилось очень много дублей — целых 30.

Скарлетт Йоханссон

С самого детства Скарлетт Йоханссон боится птиц. Их постоянные взмахи крыльями и острые клювы приводят актрису в ужас. Но если раньше Скарлетт удавалось избегать своего страха, то на съемках фильма "Мы купили зоопарк" ей пришлось столкнуться с ним лицом к лицу. Йоханссон исполняла роль смотрительницы зоопарка, а потому много взаимодействовала с животными, в том числе с птицами. Совместные сцены с павлинами заставляли актрису испытывать настоящие приступы паники. После съемок она старалась больше не приближаться к пернатым.

Райан Рейнольдс

В фильме "Погребенный заживо" персонаж Райана Рейнольдса все время находится в замкнутом пространстве, а именно — в гробу. Постоянное пребывание в деревянном ящике развило у актера клаустрофобию, и с каждым днем съемок ему было все тяжелее приступать к работе. Безусловно, Райану удалось выдержать это испытание и до самого конца остаться профессионалом. Однако после он уточнил, что больше никогда не будет пробовать подобный опыт.

Сальма Хайек