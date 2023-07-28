Актеры, которые ушли из сериалов на пике славы

Даже если у актеров главная роль, они не всегда остаются в проекте до самого конца. Некоторые уходят из сериала на пике своей популярности. На этот выбор часто влияют разногласия с продюсерами, конфликты с другими актерами на съемочной площадке, разочарование в роли и обыкновенная усталость.

© Кадр из сериала "Ведьмак"

Подробнее об актерах, которые покинули популярные сериалы, — в материале «Рамблера».

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Генри Кавилл

Кадр из сериала "Ведьмак"

Вторая половина третьего сезона «Ведьмака», чья премьера состоялась 27 июля, стала последней для Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии. Актер — огромный фанат игровой и книжной вселенной, поэтому значительный отход от основных сюжетных линий его совершенно не порадовал. Ходят слухи, что у Генри возникли сильные разногласия с создателями шоу из-за странных сценарных решений, и поэтому он решил уйти из проекта. Многие зрители были очень удивлены, ведь считали Кавилла отличным Геральтом. В четвертом сезоне роль ведьмака исполнит актер Лиам Хемсворт.

Нина Добрев

Кадр из сериала "Дневники вампира"

Сериал «Дневники вампира» был безумно популярен как на родине, так и за рубежом. Актриса Нина Добрев играла главную героиню — девушку по имени Елена, которой пришлось столкнуться с вампирами. После шести сезонов сериала Добрев внезапно сообщила о своем уходе. Некоторые фанаты решили, что на решение Нины повлияло ее расставание с партером по съемкам — Йеном Сомерхолдером. Однако актеры сохранили хорошие отношения. По словам Нины, она просто устала от своей роли. После сериала Добрев решила сосредоточиться на кино, но затем все же вернулась в «Дневники вампира» для съемок завершающих эпизодов.

Кристофер Экклстон

Кадр из сериала "Доктор Кто"