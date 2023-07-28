Актеры, которые ушли из сериалов на пике славы
Даже если у актеров главная роль, они не всегда остаются в проекте до самого конца. Некоторые уходят из сериала на пике своей популярности. На этот выбор часто влияют разногласия с продюсерами, конфликты с другими актерами на съемочной площадке, разочарование в роли и обыкновенная усталость.
Подробнее об актерах, которые покинули популярные сериалы, — в материале «Рамблера».
Генри Кавилл
Вторая половина третьего сезона «Ведьмака», чья премьера состоялась 27 июля, стала последней для Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии. Актер — огромный фанат игровой и книжной вселенной, поэтому значительный отход от основных сюжетных линий его совершенно не порадовал. Ходят слухи, что у Генри возникли сильные разногласия с создателями шоу из-за странных сценарных решений, и поэтому он решил уйти из проекта. Многие зрители были очень удивлены, ведь считали Кавилла отличным Геральтом. В четвертом сезоне роль ведьмака исполнит актер Лиам Хемсворт.
Нина Добрев
Сериал «Дневники вампира» был безумно популярен как на родине, так и за рубежом. Актриса Нина Добрев играла главную героиню — девушку по имени Елена, которой пришлось столкнуться с вампирами. После шести сезонов сериала Добрев внезапно сообщила о своем уходе. Некоторые фанаты решили, что на решение Нины повлияло ее расставание с партером по съемкам — Йеном Сомерхолдером. Однако актеры сохранили хорошие отношения. По словам Нины, она просто устала от своей роли. После сериала Добрев решила сосредоточиться на кино, но затем все же вернулась в «Дневники вампира» для съемок завершающих эпизодов.
Кристофер Экклстон
В 2005 году культовый британский сериал «Доктор Кто» получил перезапуск. Первым новым доктором стал Кристофер Экклстон, однако продержаться дольше одного сезона актеру не удалось. По словам Экклстона, ему совершенно не понравилась рабочая атмосфера, которая царила на площадке, поэтому он решил покинуть проект. Многие фанаты подозревают, что Кристофер сильно поругался с создателями сериала. Несмотря на ранний уход, для многих поклонников вселенной «Доктора Кто» именно Экклстон стал любым воплощением Доктора. В 2013 году актеру предложили сняться в юбилейном выпуске «День Доктора», но он отказался вернуться к роли.