Покров рассказала, как Бурунов довел ее до слез

«Мне было некомфортно, и у меня шли слезы все два часа. Когда я вышла из студии, то разрыдалась. Изначально была натянутая обстановка. Он пришел со словами: „Что за музыка? Что за молодые артисты?“. Я чувствовала, будто я, маленькая девочка, сижу и отчитываюсь перед взрослым дяденькой», — поделилась Покров.