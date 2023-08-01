Покров рассказала, как Бурунов довел ее до слез

Блогерша Аня Покров рассказала, как актер Сергей Бурунов довел ее до слез
Молодая блогерша Аня Покров была недавно приглашена на шоу «Музыкалити», где смогла встретиться с известным актером Сергеем Буруновым. Однако впечатления от общения оказались далекими от ожиданий, заявила она в интервью Лауре Джугелии.
Аня призналась, что не смогла найти общий язык с актером, а разница в возрасте стала одной из основных проблем. Разрыв поколений сказывался сильно на общении, и Бурунов выразил свою неодобрительную позицию относительно тиктокеров.
Несмотря на разочарование, Аня отметила, что уважает актера за его талант и профессионализм. Бурунов — талантливый артист и хороший человек, утверждает звезда, но общение с ним оказалось для нее нелегким.
«Мне было некомфортно, и у меня шли слезы все два часа. Когда я вышла из студии, то разрыдалась. Изначально была натянутая обстановка. Он пришел со словами: „Что за музыка? Что за молодые артисты?“. Я чувствовала, будто я, маленькая девочка, сижу и отчитываюсь перед взрослым дяденькой», — поделилась Покров.
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