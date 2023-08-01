Ридли Скотт объяснил выбор Хоакина Феникса на роль Наполеона

Режиссёр фильма «Наполеон» Ридли Скотт в интервью изданию Empire рассказал, как именно он приметил Хоакина Феникса для главной роли в своей картине. Как оказалось, внимание постановщика Феникс привлёк в «Джокере».

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По словам Скотта, Хоакин сразу понравился ему. Постановщик отметил сходство между Наполеоном Бонапартом и Фениксом.

Я смотрю на Хоакина и говорю:

«Этот маленький демон — Наполеон Бонапарт. Он похож на него».

Лента расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной, которую сыграет Ванесса Кирби.