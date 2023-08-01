$91.59+0.61100.94+0.98

«Демон»: Ридли Скотт объяснил выбор Хоакина Феникса на главную роль в «Наполеоне»

Режиссёр фильма «Наполеон» Ридли Скотт в интервью изданию Empire рассказал, как именно он приметил Хоакина Феникса для главной роли в своей картине. Как оказалось, внимание постановщика Феникс привлёк в «Джокере».

Ридли Скотт объяснил выбор Хоакина Феникса на роль Наполеона
© Чемпионат.com

По словам Скотта, Хоакин сразу понравился ему. Постановщик отметил сходство между Наполеоном Бонапартом и Фениксом.

Я смотрю на Хоакина и говорю:

«Этот маленький демон — Наполеон Бонапарт. Он похож на него».

Лента расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной, которую сыграет Ванесса Кирби.

Премьера картины состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+.

Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости