Из продавца досок в секс-символ: карьера Джейсона Момоа

Джейсон Момоа — один из самых неординарных актеров современности. Выходец с гавайев сыграл во многих фильмах, но больше всего известен ролью супергероя Аквамена.

Его карьера начиналась в магазине для серферов на родном архипелаге Гавайи. Он преодолел большой путь и теперь ему присвоили статус секс-символа Голливуда. О том, как складывалась его карьера — в материале “Рамблера”.

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Продавец и модель

В юности Джейсон Момоа получил образование морского биолога, с детства он увлекался разными видами спорта, но наибольшее удовольствие ему доставляло метание топора и альпинизм.

После учебы он устроился работать продавцом в магазин для серферов, где помогал жителям Гавайев и туристам подобрать себе подходящую доску. В это же время его необычную внешность заметил дизайнер Такео Кобаяси из Японии и предложил сняться в рекламной кампании. Тогда же он начал участвовать в конкурсах красоты, где его заметили продюсеры фильмов.

Он прославился благодаря своей необычной внешности. Папа Момоа — коренной житель штата Гавайи, а его мать происходит от племени пауни — один из народов США. Занятия спортом дали ему рельефное тело, которое привлекает внимание наряду с высоким ростом — 193 сантиметра.

Первые роли в кино и слава Аквамена

Впервые на телевидении Джейсон Момоа появился в сериале “Спасатели Малибу”. Его выбрали среди 1300 кандидатов на роль, несмотря на то, что это был его первый опыт работы на съемочной площадке. После этого актер снялся еще в нескольких сериалах, но роли были преимущественно эпизодические. Однако и этого хватило, чтобы его заметили продюсеры других проектов.

Первую главную роль актер исполнил в фильме “Конан-варвар”. Картина провалилась в прокате, а критики разгромили актерские способности Момоа, сравнив его с молодым Шварценеггером. Однако на этом останавливаться он не стал. Уже тогда ему предложили роль в “Игре Престолов”, шла подготовка к съемкам. Параллельно он участвовал в других проектах: “Плохая партия”, “Волки”, “Дорога чести”.

В 2016 году актеру предложили присоединиться к кинофраншизе DC, где он сыграл Аквамена. Сначала супергерой появился в фильме “Бэтмен против Супермена”, а потом получил полноценный фильм и продолжение.