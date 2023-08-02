Вахтанг Кикабидзе: как актер «Мимино» потерял жену и от чего умер

Биография Вахтанга Кикабидзе похожа на случаи из жизни многих артистов, которые стали популярны в Советском Союзе после Великой Отечественной войны. В детстве Вахтанг увлекался русскими классиками и прекрасно рисовал. Одну из самых знаменитых ролей грузинский актер исполнил в фильме «Мимино», а песня про «птичку-невеличку» из этого фильма стала его визитной карточкой на долгие годы. Познакомимся подробнее с самыми важными моментами из жизни Кикабидзе, а также узнаем официальную причину смерти в биографии Кикабидзе.

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Ранняя биография Бубы Кикабидзе

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Летом 1938 года у журналиста имеретинского дворянина Константина Кикабидзе и певицы Мананы Багратиони, происходившей из древнего царского рода, родился первенец, которому дали имя Вахтанг. Всего через четыре года глава семьи пропал без вести в ходе боев близ Керчи. Манана осталась одна с маленьким сыном на руках.

Вахтанг, как только начал говорить, часто бубнил себе под нос, за что его прозвали Бубой. Актер неоднократно рассказывал об этом в интервью, так что прозвище Буба закрепилось за ним и среди советских зрителей

Чтобы прокормить сына и в годы войны, и в тяжелое послевоенное время, мать много работала, а ребенок был предоставлен сам себе. Он почти не уделял время учебе, за что три раза оставался на второй год. Успеваемость лишь по двум предметам была «отличной» — по русскому языку и литературе.

В жизни юного Вахтанга Кикабидзе был период, когда он весьма жестко относился к советской символике, называл герб СССР «ужасным», а пионерским галстуком чистил ботинки. Из пионеров его исключили, а в дальнейшем не приняли в комсомол, что по тем временам считалось большой трагедией.

Помимо русской литературы Вахтанг увлекался рисованием, а в старших классах школы начал играть на барабанах и обучаться вокалу. После окончания школы Буба четыре года учился в двух вузах грузинской столицы, однако дальше дело не продвинулось — больше всего молодого человека интересовала сцена.

В 1959 году в биографии Кикабидзе впервые появился факт, связанный с музыкой, — юношу приняли в Тбилисскую филармонию и он стал выступать с ее коллективом. У Вахтанга обнаружилось немало талантов: он не только исполнял песни на английском, грузинском, итальянском и русском языках, но и прекрасно пародировал манеру исполнения зарубежных и отечественных звезд. Однако вскоре амплуа пародиста Вахтангу надоело, и он примкнул к популярной музыкальной группе «Орэра». Кикабидзе гастролировал с коллективом по всему Союзу в течение 20 лет, пока ему не пришлось сделать выбор между музыкой и съемками в кино.

В репертуаре Вахтанга Кикабидзе осталось много песен, которые его непременно просили исполнить на бис в течение всей его эстрадной деятельности. Среди них хиты:

«Мои года — мое богатство»,

«Виноградная косточка»,

«Где-то там далеко»,

«Дерево под окнами в саду»,

«Молитва»,

«Песня о друге»,

«Я пьян от любви»,

«Чито-гврито»,

«Мы уходим».

«Пожелание», 1981 год.

«Пока сердце поет», 1981 год.

«Мои года», 1994 год.

«Ларису Ивановну хочу», 1996 год.

«Письмо другу», 1997 год.

«Секрет счастья», 1997 год.

«Танго любви», 1999 год.

«Грузия, любовь моя», 2003 год.

«Танцы, шманцы, обниманцы», 2006 год.

«Я жизнь не тороплю», 2007 год. Всего Вахтанг Кикабидзе выпустил 10 пластинок и альбомов:

Мимино, Джон Глэбб, Бенжамен Глонти и другие роли Кикабидзе

Дебют в большом кино в жизни Кикабидзе состоялся благодаря его эстрадной деятельности: артиста заметили и пригласили пройти пробы к ленте «Встреча в горах». После этого, благодаря дружбе с Георгием Данелия, Буба снялся в четырех картинах этого режиссера.

Стоит добавить, что фильм «Мимино» только за время показа в кинотеатрах посмотрели 25 млн жителей СССР. Изначально планировалось, что Кикабидзе исполнит в этой ленте несколько песен, однако сам актер посчитал, что сдержанному и немногословному Валико Мизандари это будет несвойственно. Потому в исполнении Вахтанга в фильме звучит всего одна песня про птичку-невеличку, знаменитая «Чито-гврито».

Среди его работ у других режиссеров стоит особо отметить фильм «ТАСС уполномочен заявить...», где Вахтанг Кикабидзе мастерски сыграл жестокого агента ЦРУ Джона Глэбба. Артист настолько сумел вжиться в роль, что его талант высоко оценили не только зрители, но и сотрудники КГБ. Еще одного работника спецслужб, на этот раз советских, Вахтанг сыграл в ленте «Я, следователь». Историю о буднях МУРа в прокате увидело более 20 млн кинозрителей.

Незадолго до смерти в биографии Кикабидзе появились роли серьезных персонажей и в грузинских фильмах. Так, в ленте «Больше чем любовь» актер сыграл мужчину, который в юности прошел через ужасы войны.

Избранная фильмография артиста выглядит так:

«Встреча в горах», 1966 год.

«Не горюй!», 1969 год.

«Хатабала», 1971 год.

«Я, следователь», 1972 год.

«Мелодии Верийского квартала», 1974 год.

«Мимино», 1977 год.

«ТАСС уполномочен заявить...», 1984 год.

«Ольга и Константин», 1984 год.

«Фортуна», 2000 год.

«Королева», 2008 год.

«Любовь с акцентом», 2012 год.

«Дед 005», 2013 год.

«Сваты 7», 2021 год.

«Больше чем любовь», 2021 год.

Также грузинский артист написал сценарии и поставил фильмы:

«Будь здоров, дорогой».

«Мужчины и все остальные».

Фильмография Кикабидзе насчитывает 31 картину, еще в двух лентах он был актером дубляжа.

Награды, звания и политическая позиция Вахтанга Кикабидзе

Артист получил статус почетного гражданина Тбилиси, а также у него ряд иных значимых наград и званий:

1970 год. Премия за лучшую мужскую роль в фильме «Не горюй», 1969 года, на фестивале в Испании.

1978 год. Государственная премия СССР за роль Валико Мизандари в ленте «Мимино».

1980 год. Звание народного артиста Грузинской ССР.

1984 год. Премия КГБ СССР за роль в фильме «ТАСС уполномочен заявить...».

1994 год. Орден Чести (Грузия).

1994 год. Орден Николая Чудотворца. (Украина).

2008 год. Орден Победы имени Святого Георгия. (Грузия).

2008 год. Орден Дружбы. (Россия).

Во внешнеполитических перипетиях последних 20 лет актер неизменно занимал позицию родной страны.

Личная жизнь Кикабидзе и биография его жены

В личной жизнь Кикабидзе не было резких поворотов или громких скандалов — вместе со своей супругой, балериной Ириной Кубадзе, он прожил всю жизнь. Молодые люди познакомились на вечеринке, где собрались артисты тбилисского Оперного театра и филармонии. В середине вечера стало известно, что в Америке был застрелен президент Джон Кеннеди. Эта новость так напугала молодежь, что все стали в панике разбегаться.

Вахтанг подхватил Ирину на руки и прижал к себе, чтобы успокоить. И, как он сам потом рассказывал в интервью, понял, что уже не сможет отпустить. Спустя шесть месяцев после знакомства Вахтанг Кикабидзе и Ирина Кубадзе поженились. У нее уже была дочь от первого брака, Марина. Вахтанг растил эту девочку как родную. Молодая семья поселилась в маленькой квартире родителей, через несколько лет у четы родился сын, которого назвали Константином, в честь отца Вахтанга.

Ирина Кубадзе умерла осенью 2021 года после продолжительной болезни. Это событие ухудшило и без того плохое здоровье актера.

Официальная причина смерти в биографии Кикабидзе

Актер ненадолго пережил свою супругу. Впервые проблемы со здоровьем у него возникли, когда ему было около 50 лет: тогда Кикабидзе перенес тяжелую операцию по удалению опухоли головного мозга. Последние годы жизни Вахтанг страдал от заболевания почек и вынужден был регулярно проходить процедуру диализа, из-за чего практически не покидал Тбилиси.

Официальной причиной смерти актера в январе 2023 года стала остановка сердца, однако она была вызвана сопутствующими заболеваниями. Бубу похоронили на кладбище в Тбилиси рядом с могилой супруги.

Как сложилась личная жизнь детей Вахтанга Кикабидзе

Приемная дочь Вахтанга очень гордилась своим звездным отчимом. В детстве она с удовольствием ездила на гастроли вместе с родителями и долгие часы проводила за кулисами. Позже именно она пошла по стопам приемного отца и стала актрисой, снималась в кино, а потом занялась преподаванием сценического искусства в театральном вузе. Марина вышла замуж, у нее есть сын Георгий и дочь Ива. Внуки Вахтанга Кикабидзе получили европейское образование. У Георгия уже есть дочь Александра, правнучка грузинского актера.