Вахтанг Кикабидзе: как актер «Мимино» потерял жену и от чего умер
Биография Вахтанга Кикабидзе похожа на случаи из жизни многих артистов, которые стали популярны в Советском Союзе после Великой Отечественной войны. В детстве Вахтанг увлекался русскими классиками и прекрасно рисовал. Одну из самых знаменитых ролей грузинский актер исполнил в фильме «Мимино», а песня про «птичку-невеличку» из этого фильма стала его визитной карточкой на долгие годы. Познакомимся подробнее с самыми важными моментами из жизни Кикабидзе, а также узнаем официальную причину смерти в биографии Кикабидзе.
Ранняя биография Бубы Кикабидзе
Летом 1938 года у журналиста имеретинского дворянина Константина Кикабидзе и певицы Мананы Багратиони, происходившей из древнего царского рода, родился первенец, которому дали имя Вахтанг. Всего через четыре года глава семьи пропал без вести в ходе боев близ Керчи. Манана осталась одна с маленьким сыном на руках.
Вахтанг, как только начал говорить, часто бубнил себе под нос, за что его прозвали Бубой. Актер неоднократно рассказывал об этом в интервью, так что прозвище Буба закрепилось за ним и среди советских зрителей
Чтобы прокормить сына и в годы войны, и в тяжелое послевоенное время, мать много работала, а ребенок был предоставлен сам себе. Он почти не уделял время учебе, за что три раза оставался на второй год. Успеваемость лишь по двум предметам была «отличной» — по русскому языку и литературе.
В жизни юного Вахтанга Кикабидзе был период, когда он весьма жестко относился к советской символике, называл герб СССР «ужасным», а пионерским галстуком чистил ботинки. Из пионеров его исключили, а в дальнейшем не приняли в комсомол, что по тем временам считалось большой трагедией.
Помимо русской литературы Вахтанг увлекался рисованием, а в старших классах школы начал играть на барабанах и обучаться вокалу. После окончания школы Буба четыре года учился в двух вузах грузинской столицы, однако дальше дело не продвинулось — больше всего молодого человека интересовала сцена.
В 1959 году в биографии Кикабидзе впервые появился факт, связанный с музыкой, — юношу приняли в Тбилисскую филармонию и он стал выступать с ее коллективом. У Вахтанга обнаружилось немало талантов: он не только исполнял песни на английском, грузинском, итальянском и русском языках, но и прекрасно пародировал манеру исполнения зарубежных и отечественных звезд. Однако вскоре амплуа пародиста Вахтангу надоело, и он примкнул к популярной музыкальной группе «Орэра». Кикабидзе гастролировал с коллективом по всему Союзу в течение 20 лет, пока ему не пришлось сделать выбор между музыкой и съемками в кино.
В репертуаре Вахтанга Кикабидзе осталось много песен, которые его непременно просили исполнить на бис в течение всей его эстрадной деятельности. Среди них хиты:
- «Мои года — мое богатство»,
- «Виноградная косточка»,
- «Где-то там далеко»,
- «Дерево под окнами в саду»,
- «Молитва»,
- «Песня о друге»,
- «Я пьян от любви»,
- «Чито-гврито»,
- «Мы уходим».
- «Пожелание», 1981 год.
- «Пока сердце поет», 1981 год.
- «Мои года», 1994 год.
- «Ларису Ивановну хочу», 1996 год.
- «Письмо другу», 1997 год.
- «Секрет счастья», 1997 год.
- «Танго любви», 1999 год.
- «Грузия, любовь моя», 2003 год.
- «Танцы, шманцы, обниманцы», 2006 год.
- «Я жизнь не тороплю», 2007 год.
Мимино, Джон Глэбб, Бенжамен Глонти и другие роли Кикабидзе
Дебют в большом кино в жизни Кикабидзе состоялся благодаря его эстрадной деятельности: артиста заметили и пригласили пройти пробы к ленте «Встреча в горах». После этого, благодаря дружбе с Георгием Данелия, Буба снялся в четырех картинах этого режиссера.
Стоит добавить, что фильм «Мимино» только за время показа в кинотеатрах посмотрели 25 млн жителей СССР. Изначально планировалось, что Кикабидзе исполнит в этой ленте несколько песен, однако сам актер посчитал, что сдержанному и немногословному Валико Мизандари это будет несвойственно. Потому в исполнении Вахтанга в фильме звучит всего одна песня про птичку-невеличку, знаменитая «Чито-гврито».
Среди его работ у других режиссеров стоит особо отметить фильм «ТАСС уполномочен заявить...», где Вахтанг Кикабидзе мастерски сыграл жестокого агента ЦРУ Джона Глэбба. Артист настолько сумел вжиться в роль, что его талант высоко оценили не только зрители, но и сотрудники КГБ. Еще одного работника спецслужб, на этот раз советских, Вахтанг сыграл в ленте «Я, следователь». Историю о буднях МУРа в прокате увидело более 20 млн кинозрителей.
Незадолго до смерти в биографии Кикабидзе появились роли серьезных персонажей и в грузинских фильмах. Так, в ленте «Больше чем любовь» актер сыграл мужчину, который в юности прошел через ужасы войны.
Избранная фильмография артиста выглядит так:
- «Встреча в горах», 1966 год.
- «Не горюй!», 1969 год.
- «Хатабала», 1971 год.
- «Я, следователь», 1972 год.
- «Мелодии Верийского квартала», 1974 год.
- «Мимино», 1977 год.
- «ТАСС уполномочен заявить...», 1984 год.
- «Ольга и Константин», 1984 год.
- «Фортуна», 2000 год.
- «Королева», 2008 год.
- «Любовь с акцентом», 2012 год.
- «Дед 005», 2013 год.
- «Сваты 7», 2021 год.
- «Больше чем любовь», 2021 год.
Также грузинский артист написал сценарии и поставил фильмы:
- «Будь здоров, дорогой».
- «Мужчины и все остальные».
Фильмография Кикабидзе насчитывает 31 картину, еще в двух лентах он был актером дубляжа.
Награды, звания и политическая позиция Вахтанга Кикабидзе
Артист получил статус почетного гражданина Тбилиси, а также у него ряд иных значимых наград и званий:
- 1970 год. Премия за лучшую мужскую роль в фильме «Не горюй», 1969 года, на фестивале в Испании.
- 1978 год. Государственная премия СССР за роль Валико Мизандари в ленте «Мимино».
- 1980 год. Звание народного артиста Грузинской ССР.
- 1984 год. Премия КГБ СССР за роль в фильме «ТАСС уполномочен заявить...».
- 1994 год. Орден Чести (Грузия).
- 1994 год. Орден Николая Чудотворца. (Украина).
- 2008 год. Орден Победы имени Святого Георгия. (Грузия).
- 2008 год. Орден Дружбы. (Россия).
Во внешнеполитических перипетиях последних 20 лет актер неизменно занимал позицию родной страны.
Личная жизнь Кикабидзе и биография его жены
В личной жизнь Кикабидзе не было резких поворотов или громких скандалов — вместе со своей супругой, балериной Ириной Кубадзе, он прожил всю жизнь. Молодые люди познакомились на вечеринке, где собрались артисты тбилисского Оперного театра и филармонии. В середине вечера стало известно, что в Америке был застрелен президент Джон Кеннеди. Эта новость так напугала молодежь, что все стали в панике разбегаться.
Вахтанг подхватил Ирину на руки и прижал к себе, чтобы успокоить. И, как он сам потом рассказывал в интервью, понял, что уже не сможет отпустить. Спустя шесть месяцев после знакомства Вахтанг Кикабидзе и Ирина Кубадзе поженились. У нее уже была дочь от первого брака, Марина. Вахтанг растил эту девочку как родную. Молодая семья поселилась в маленькой квартире родителей, через несколько лет у четы родился сын, которого назвали Константином, в честь отца Вахтанга.
Ирина Кубадзе умерла осенью 2021 года после продолжительной болезни. Это событие ухудшило и без того плохое здоровье актера.
Официальная причина смерти в биографии Кикабидзе
Актер ненадолго пережил свою супругу. Впервые проблемы со здоровьем у него возникли, когда ему было около 50 лет: тогда Кикабидзе перенес тяжелую операцию по удалению опухоли головного мозга. Последние годы жизни Вахтанг страдал от заболевания почек и вынужден был регулярно проходить процедуру диализа, из-за чего практически не покидал Тбилиси.
Официальной причиной смерти актера в январе 2023 года стала остановка сердца, однако она была вызвана сопутствующими заболеваниями. Бубу похоронили на кладбище в Тбилиси рядом с могилой супруги.
Как сложилась личная жизнь детей Вахтанга Кикабидзе
Приемная дочь Вахтанга очень гордилась своим звездным отчимом. В детстве она с удовольствием ездила на гастроли вместе с родителями и долгие часы проводила за кулисами. Позже именно она пошла по стопам приемного отца и стала актрисой, снималась в кино, а потом занялась преподаванием сценического искусства в театральном вузе. Марина вышла замуж, у нее есть сын Георгий и дочь Ива. Внуки Вахтанга Кикабидзе получили европейское образование. У Георгия уже есть дочь Александра, правнучка грузинского актера.
Сын актера Константин всегда стеснялся того, что Вахтанг — знаменитость, однако едва не пошел по стопам отца и в юности увлекался музыкой. Однако сделать карьеру ему не удалось, и тогда молодой человек стал художником. Костя окончил Академию художеств, а затем эмигрировал в Канаду. Там он женился, у него двое сыновей — Вахтанг и Иоанн. Константин владеет пекарней и продолжает заниматься творчеством.