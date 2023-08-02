Кевин Спейси планирует уйти в театр

Звезда «Карточного домика» Кевин Спейси хочет вернутся на должность художественного руководителя театра «Олд вик» в Лондоне. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на нынешнего руководителя театра Тревора Нанна.

© Газета.Ru

По словам Нанна, Спейси еще с 13 лет мечтал возглавлять театр. И ему это удалось: актер был худруком «Олд вик» с 2004 по 2015 год и сейчас хочет продолжить свою театральную карьеру.

Нанн поддержал подобное решение актера, отметив, что у него «врожденная связь с аудиторией».

Все обвинения против Спейси относятся к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра «Олд вик». Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

Вскоре после этого Спейси стал лишаться ролей. В одном из интервью актер отметил, что поддерживающие его люди боятся высказаться.

«Но как только меня оправдают в Лондоне, некоторые снова начнут предлагать мне роли», — говорит Спейси.